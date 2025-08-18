OKAMI Project (OKM) reaalajas hind on $ 0.000021523. Viimase 24 tunni jooksul OKM kaubeldud madalaim $ 0.0000195 ja kõrgeim $ 0.000022999 näitab aktiivset turu volatiivsust. OKMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on OKM muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -25.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OKAMI Project (OKM) – turuteave
$ 65.00K
$ 215.23M
10,000,000,000,000
BSC
OKAMI Project praegune turukapitalisatsioon on --$ 65.00K 24 tunnise kauplemismahuga. OKM ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
OKAMI Project (OKM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OKAMI Project tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000215
+0.01%
30 päeva
$ +0.00000016
+0.74%
60 päeva
$ -0.000021166
-49.59%
90 päeva
$ -0.000033049
-60.57%
OKAMI Project Hinnamuutus täna
Täna registreeris OKM muutuse $ +0.00000000215 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OKAMI Project 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000016 (+0.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OKAMI Project 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OKM $ -0.000021166 (-49.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OKAMI Project 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000033049 (-60.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OKAMI Project (OKM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.
OKAMI Project hinna ennustus (USD)
Kui palju on OKAMI Project (OKM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OKAMI Project (OKM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OKAMI Project nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OKAMI Project (OKM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OKM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OKAMI Project (OKM) ostujuhend
