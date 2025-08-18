Rohkem infot OKM

OKAMI Project logo

OKAMI Project hind(OKM)

1 OKM/USD reaalajas hind:

$0.000021523
+0.01%1D
USD
OKAMI Project (OKM) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:34:24 (UTC+8)

OKAMI Project (OKM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000195
24 h madal
$ 0.000022999
24 h kõrge

$ 0.0000195
$ 0.000022999
--
--
+0.01%

+0.01%

-25.62%

-25.62%

OKAMI Project (OKM) reaalajas hind on $ 0.000021523. Viimase 24 tunni jooksul OKM kaubeldud madalaim $ 0.0000195 ja kõrgeim $ 0.000022999 näitab aktiivset turu volatiivsust. OKMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on OKM muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel -25.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OKAMI Project (OKM) – turuteave

--
$ 65.00K
$ 215.23M
--
10,000,000,000,000
BSC

OKAMI Project praegune turukapitalisatsioon on -- $ 65.00K 24 tunnise kauplemismahuga. OKM ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

OKAMI Project (OKM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OKAMI Project tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000000215+0.01%
30 päeva$ +0.00000016+0.74%
60 päeva$ -0.000021166-49.59%
90 päeva$ -0.000033049-60.57%
OKAMI Project Hinnamuutus täna

Täna registreeris OKM muutuse $ +0.00000000215 (+0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OKAMI Project 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000016 (+0.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OKAMI Project 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OKM $ -0.000021166 (-49.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OKAMI Project 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000033049 (-60.57%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OKAMI Project (OKM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OKAMI Project hinnaajaloo lehte.

Mis on OKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OKAMI Project investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OKM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OKAMI Project kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OKAMI Project ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OKAMI Project hinna ennustus (USD)

Kui palju on OKAMI Project (OKM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OKAMI Project (OKM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OKAMI Project nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OKAMI Project hinna ennustust kohe!

OKAMI Project (OKM) tokenoomika

OKAMI Project (OKM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OKM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OKAMI Project (OKM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OKAMI Project osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OKAMI Project osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OKM kohalike valuutade suhtes

1 OKAMI Project(OKM)/VND
0.566377745
1 OKAMI Project(OKM)/AUD
A$0.00003271496
1 OKAMI Project(OKM)/GBP
0.00001571179
1 OKAMI Project(OKM)/EUR
0.00001829455
1 OKAMI Project(OKM)/USD
$0.000021523
1 OKAMI Project(OKM)/MYR
RM0.00009061183
1 OKAMI Project(OKM)/TRY
0.00087792317
1 OKAMI Project(OKM)/JPY
¥0.003163881
1 OKAMI Project(OKM)/ARS
ARS$0.02791554623
1 OKAMI Project(OKM)/RUB
0.00171559833
1 OKAMI Project(OKM)/INR
0.00188347773
1 OKAMI Project(OKM)/IDR
Rp0.34714511269
1 OKAMI Project(OKM)/KRW
0.02989286424
1 OKAMI Project(OKM)/PHP
0.00121712565
1 OKAMI Project(OKM)/EGP
￡E.0.00103869998
1 OKAMI Project(OKM)/BRL
R$0.0001162242
1 OKAMI Project(OKM)/CAD
C$0.00002970174
1 OKAMI Project(OKM)/BDT
0.00261375312
1 OKAMI Project(OKM)/NGN
0.03301068602
1 OKAMI Project(OKM)/UAH
0.00088696283
1 OKAMI Project(OKM)/VES
Bs0.002905605
1 OKAMI Project(OKM)/CLP
$0.020748172
1 OKAMI Project(OKM)/PKR
Rs0.00609703544
1 OKAMI Project(OKM)/KZT
0.01165276743
1 OKAMI Project(OKM)/THB
฿0.0006951929
1 OKAMI Project(OKM)/TWD
NT$0.00064633569
1 OKAMI Project(OKM)/AED
د.إ0.00007898941
1 OKAMI Project(OKM)/CHF
Fr0.0000172184
1 OKAMI Project(OKM)/HKD
HK$0.00016830986
1 OKAMI Project(OKM)/AMD
֏0.00822738198
1 OKAMI Project(OKM)/MAD
.د.م0.00019349177
1 OKAMI Project(OKM)/MXN
$0.00040613901
1 OKAMI Project(OKM)/PLN
0.00007834372
1 OKAMI Project(OKM)/RON
лв0.00009297936
1 OKAMI Project(OKM)/SEK
kr0.00020554465
1 OKAMI Project(OKM)/BGN
лв0.00003594341
1 OKAMI Project(OKM)/HUF
Ft0.0072661648
1 OKAMI Project(OKM)/CZK
0.0004498307
1 OKAMI Project(OKM)/KWD
د.ك0.000006564515
1 OKAMI Project(OKM)/ILS
0.00007253251
1 OKAMI Project(OKM)/NOK
kr0.00021931937
1 OKAMI Project(OKM)/NZD
$0.00003615864

OKAMI Project ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OKAMI Project võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse OKAMI Project ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OKAMI Project kohta

Kui palju on OKAMI Project (OKM) tänapäeval väärt?
Reaalajas OKM hind USD on 0.000021523 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OKM/USD hind?
Praegune hind OKM/USD on $ 0.000021523. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OKAMI Project turukapitalisatsioon?
OKM turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OKM ringlev varu?
OKM ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OKM (ATH) hind?
OKM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade OKM madalaim (ATL) hind?
OKM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on OKM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OKM kauplemismaht on $ 65.00K USD.
Kas OKM sel aastal kõrgemale ka suundub?
OKM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OKM hinna ennustust.
2025-08-18 00:34:24 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

OKM/USD kalkulaator

Summa

OKM
OKM
USD
USD

1 OKM = 0.000021523 USD

Kauplemine: OKM

OKMUSDT
$0.000021523
$0.000021523$0.000021523
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu