OKAMI Project (OKM) teave Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. Ametlik veebisait: https://okami.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681 Ostke OKM kohe!

OKAMI Project (OKM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OKAMI Project (OKM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 227.28M $ 227.28M $ 227.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000022728 $ 0.000022728 $ 0.000022728 Lisateave OKAMI Project (OKM) hinna kohta

OKAMI Project (OKM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OKAMI Project (OKM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OKM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OKM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OKM tokeni tokenoomikat, avastage OKM tokeni reaalajas hinda!

OKAMI Project (OKM) hinna ajalugu OKM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OKM hinna ajalugu kohe!

OKM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OKM võiks suunduda? Meie OKM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OKM tokeni hinna ennustust kohe!

