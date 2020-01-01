OKAMI Project (OKM) tokenoomika
OKAMI Project (OKM) teave
Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.
OKAMI Project (OKM) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage OKAMI Project (OKM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
OKAMI Project (OKM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
OKAMI Project (OKM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate OKM tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
OKM tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate OKM tokeni tokenoomikat, avastage OKM tokeni reaalajas hinda!
Kuidas osta üksust OKM
Kas olete huvitatud OKAMI Project (OKM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OKM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.
OKAMI Project (OKM) hinna ajalugu
OKM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.
OKM – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu OKM võiks suunduda? Meie OKM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.
