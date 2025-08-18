Mis on OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OKB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



- Kontrollida OKB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse OKB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OKB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OKB hinna ennustus (USD)

Kui palju on OKB (OKB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OKB (OKB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OKB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

OKB (OKB) tokenoomika

OKB (OKB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OKB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OKB (OKB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OKB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OKB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OKB kohalike valuutade suhtes

OKB ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OKB võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OKB kohta Kui palju on OKB (OKB) tänapäeval väärt? Reaalajas OKB hind USD on 118.524 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OKB/USD hind? $ 118.524 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OKB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on OKB turukapitalisatsioon? OKB turukapitalisatsioon on $ 2.49B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OKB ringlev varu? OKB ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OKB (ATH) hind? OKB saavutab ATH hinna summas 139.75844256653266 USD . Mis oli kõigi aegade OKB madalaim (ATL) hind? OKB nägi ATL hinda summas 1.25311487482 USD . Milline on OKB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OKB kauplemismaht on $ 29.58M USD . Kas OKB sel aastal kõrgemale ka suundub? OKB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OKB hinna ennustust

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

