OKB logo

OKB hind(OKB)

1 OKB/USD reaalajas hind:

$118.524
-1.32%1D
USD
OKB (OKB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:59 (UTC+8)

OKB (OKB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 106.736
24 h madal
$ 130
24 h kõrge

$ 106.736
$ 130
$ 139.75844256653266
$ 1.25311487482
-1.04%

-1.32%

+155.31%

+155.31%

OKB (OKB) reaalajas hind on $ 118.524. Viimase 24 tunni jooksul OKB kaubeldud madalaim $ 106.736 ja kõrgeim $ 130 näitab aktiivset turu volatiivsust. OKBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 139.75844256653266 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.25311487482.

Lüliajalise tootluse osas on OKB muutunud -1.04% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel +155.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OKB (OKB) – turuteave

No.25

$ 2.49B
$ 29.58M
$ 2.49B
21.00M
21,000,000
ETH

OKB praegune turukapitalisatsioon on $ 2.49B $ 29.58M 24 tunnise kauplemismahuga. OKB ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

OKB (OKB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse OKB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1.58544-1.32%
30 päeva$ +70.303+145.79%
60 päeva$ +70.438+146.48%
90 päeva$ +66.256+126.76%
OKB Hinnamuutus täna

Täna registreeris OKB muutuse $ -1.58544 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

OKB 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +70.303 (+145.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

OKB 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OKB $ +70.438 (+146.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

OKB 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +66.256 (+126.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada OKB (OKB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe OKB hinnaajaloo lehte.

Mis on OKB (OKB)

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

OKB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OKB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OKB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse OKB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OKB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

OKB hinna ennustus (USD)

Kui palju on OKB (OKB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OKB (OKB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OKB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OKB hinna ennustust kohe!

OKB (OKB) tokenoomika

OKB (OKB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OKB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

OKB (OKB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas OKB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OKB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OKB kohalike valuutade suhtes

1 OKB(OKB)/VND
3,118,959.06
1 OKB(OKB)/AUD
A$181.34172
1 OKB(OKB)/GBP
86.52252
1 OKB(OKB)/EUR
100.7454
1 OKB(OKB)/USD
$118.524
1 OKB(OKB)/MYR
RM498.98604
1 OKB(OKB)/TRY
4,841.7054
1 OKB(OKB)/JPY
¥17,423.028
1 OKB(OKB)/ARS
ARS$153,527.69292
1 OKB(OKB)/RUB
9,439.25136
1 OKB(OKB)/INR
10,372.03524
1 OKB(OKB)/IDR
Rp1,911,677.15172
1 OKB(OKB)/KRW
164,615.61312
1 OKB(OKB)/PHP
6,729.79272
1 OKB(OKB)/EGP
￡E.5,715.22728
1 OKB(OKB)/BRL
R$640.0296
1 OKB(OKB)/CAD
C$163.56312
1 OKB(OKB)/BDT
14,378.14644
1 OKB(OKB)/NGN
181,506.46836
1 OKB(OKB)/UAH
4,884.37404
1 OKB(OKB)/VES
Bs16,000.74
1 OKB(OKB)/CLP
$114,020.088
1 OKB(OKB)/PKR
Rs33,547.03296
1 OKB(OKB)/KZT
64,101.33492
1 OKB(OKB)/THB
฿3,835.43664
1 OKB(OKB)/TWD
NT$3,559.27572
1 OKB(OKB)/AED
د.إ434.98308
1 OKB(OKB)/CHF
Fr94.8192
1 OKB(OKB)/HKD
HK$926.85768
1 OKB(OKB)/AMD
֏45,323.5776
1 OKB(OKB)/MAD
.د.م1,065.53076
1 OKB(OKB)/MXN
$2,217.58404
1 OKB(OKB)/PLN
430.24212
1 OKB(OKB)/RON
лв512.02368
1 OKB(OKB)/SEK
kr1,130.71896
1 OKB(OKB)/BGN
лв197.93508
1 OKB(OKB)/HUF
Ft39,987.62712
1 OKB(OKB)/CZK
2,475.96636
1 OKB(OKB)/KWD
د.ك36.031296
1 OKB(OKB)/ILS
399.42588
1 OKB(OKB)/NOK
kr1,204.20384
1 OKB(OKB)/NZD
$199.12032

OKB ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest OKB võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse OKB ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OKB kohta

Kui palju on OKB (OKB) tänapäeval väärt?
Reaalajas OKB hind USD on 118.524 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OKB/USD hind?
Praegune hind OKB/USD on $ 118.524. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OKB turukapitalisatsioon?
OKB turukapitalisatsioon on $ 2.49B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OKB ringlev varu?
OKB ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OKB (ATH) hind?
OKB saavutab ATH hinna summas 139.75844256653266 USD.
Mis oli kõigi aegade OKB madalaim (ATL) hind?
OKB nägi ATL hinda summas 1.25311487482 USD.
Milline on OKB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OKB kauplemismaht on $ 29.58M USD.
Kas OKB sel aastal kõrgemale ka suundub?
OKB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OKB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:12:59 (UTC+8)

OKB (OKB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

OKB/USD kalkulaator

Summa

OKB
OKB
USD
USD

1 OKB = 118.524 USD

Kauplemine: OKB

OKBUSDT
$118.524
$118.524$118.524
-1.92%

Liituge MEXC-ga juba täna

