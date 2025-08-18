OKB (OKB) reaalajas hind on $ 118.524. Viimase 24 tunni jooksul OKB kaubeldud madalaim $ 106.736 ja kõrgeim $ 130 näitab aktiivset turu volatiivsust. OKBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 139.75844256653266 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.25311487482.
Lüliajalise tootluse osas on OKB muutunud -1.04% viimase tunni jooksul, -1.32% 24 tunni vältel +155.31% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
OKB (OKB) – turuteave
No.25
$ 2.49B
$ 2.49B$ 2.49B
$ 29.58M
$ 29.58M$ 29.58M
$ 2.49B
$ 2.49B$ 2.49B
21.00M
21.00M 21.00M
21,000,000
21,000,000 21,000,000
ETH
OKB praegune turukapitalisatsioon on $ 2.49B$ 29.58M 24 tunnise kauplemismahuga. OKB ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
OKB (OKB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse OKB tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -1.58544
-1.32%
30 päeva
$ +70.303
+145.79%
60 päeva
$ +70.438
+146.48%
90 päeva
$ +66.256
+126.76%
OKB Hinnamuutus täna
Täna registreeris OKB muutuse $ -1.58544 (-1.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
OKB 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +70.303 (+145.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
OKB 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OKB $ +70.438 (+146.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
OKB 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +66.256 (+126.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada OKB (OKB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.
OKB on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie OKB investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OKB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse OKB kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie OKB ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
OKB hinna ennustus (USD)
Kui palju on OKB (OKB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OKB (OKB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OKB nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
OKB (OKB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OKB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
OKB (OKB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas OKB osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust OKB osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.