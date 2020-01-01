OKB (OKB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OKB (OKB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OKB (OKB) teave OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB. Ametlik veebisait: https://www.okx.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x75231f58b43240c9718dd58b4967c5114342a86c Ostke OKB kohe!

OKB (OKB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OKB (OKB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Kõigi aegade kõrgeim: $ 218 $ 218 $ 218 Kõigi aegade madalaim: $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 $ 1.25311487482 Praegune hind: $ 128.768 $ 128.768 $ 128.768 Lisateave OKB (OKB) hinna kohta

OKB (OKB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OKB (OKB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OKB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OKB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OKB tokeni tokenoomikat, avastage OKB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OKB Kas olete huvitatud OKB (OKB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OKB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OKB MEXC-ist osta!

OKB (OKB) hinna ajalugu OKB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OKB hinna ajalugu kohe!

OKB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OKB võiks suunduda? Meie OKB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OKB tokeni hinna ennustust kohe!

