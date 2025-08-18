Rohkem infot OBT

Orbiter Finance hind(OBT)

$0.005993
$0.005993
-1.64%1D
Orbiter Finance (OBT) reaalajas hinnagraafik
Orbiter Finance (OBT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.005787
$ 0.005787
24 h madal
$ 0.006207
$ 0.006207
24 h kõrge

$ 0.005787
$ 0.005787

$ 0.006207
$ 0.006207

$ 0.03263069868224823
$ 0.03263069868224823

$ 0.005805136557905175
$ 0.005805136557905175

-1.00%

-1.64%

-7.72%

-7.72%

Orbiter Finance (OBT) reaalajas hind on $ 0.005996. Viimase 24 tunni jooksul OBT kaubeldud madalaim $ 0.005787 ja kõrgeim $ 0.006207 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03263069868224823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005805136557905175.

Lüliajalise tootluse osas on OBT muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel -7.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Orbiter Finance (OBT) – turuteave

No.774

$ 28.18M
$ 28.18M

$ 2.75M
$ 2.75M

$ 59.96M
$ 59.96M

4.70B
4.70B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

47.00%

ARB

Orbiter Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 28.18M $ 2.75M 24 tunnise kauplemismahuga. OBT ringlev varu on 4.70B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.96M.

Orbiter Finance (OBT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Orbiter Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00009992-1.64%
30 päeva$ -0.001088-15.36%
60 päeva$ -0.00091-13.18%
90 päeva$ -0.007232-54.68%
Orbiter Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris OBT muutuse $ -0.00009992 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Orbiter Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001088 (-15.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Orbiter Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBT $ -0.00091 (-13.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Orbiter Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007232 (-54.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Orbiter Finance (OBT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Orbiter Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Orbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Orbiter Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida OBT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Orbiter Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Orbiter Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Orbiter Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Orbiter Finance (OBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orbiter Finance (OBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orbiter Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Orbiter Finance hinna ennustust kohe!

Orbiter Finance (OBT) tokenoomika

Orbiter Finance (OBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Orbiter Finance (OBT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Orbiter Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Orbiter Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

OBT kohalike valuutade suhtes

1 Orbiter Finance(OBT)/VND
157.78474
1 Orbiter Finance(OBT)/AUD
A$0.00911392
1 Orbiter Finance(OBT)/GBP
0.00437708
1 Orbiter Finance(OBT)/EUR
0.0050966
1 Orbiter Finance(OBT)/USD
$0.005996
1 Orbiter Finance(OBT)/MYR
RM0.02524316
1 Orbiter Finance(OBT)/TRY
0.24457684
1 Orbiter Finance(OBT)/JPY
¥0.881412
1 Orbiter Finance(OBT)/ARS
ARS$7.77687196
1 Orbiter Finance(OBT)/RUB
0.47794116
1 Orbiter Finance(OBT)/INR
0.52470996
1 Orbiter Finance(OBT)/IDR
Rp96.70966388
1 Orbiter Finance(OBT)/KRW
8.32772448
1 Orbiter Finance(OBT)/PHP
0.3390738
1 Orbiter Finance(OBT)/EGP
￡E.0.28936696
1 Orbiter Finance(OBT)/BRL
R$0.0323784
1 Orbiter Finance(OBT)/CAD
C$0.00827448
1 Orbiter Finance(OBT)/BDT
0.72815424
1 Orbiter Finance(OBT)/NGN
9.19630504
1 Orbiter Finance(OBT)/UAH
0.24709516
1 Orbiter Finance(OBT)/VES
Bs0.80946
1 Orbiter Finance(OBT)/CLP
$5.780144
1 Orbiter Finance(OBT)/PKR
Rs1.69854688
1 Orbiter Finance(OBT)/KZT
3.24629436
1 Orbiter Finance(OBT)/THB
฿0.19421044
1 Orbiter Finance(OBT)/TWD
NT$0.18005988
1 Orbiter Finance(OBT)/AED
د.إ0.02200532
1 Orbiter Finance(OBT)/CHF
Fr0.0047968
1 Orbiter Finance(OBT)/HKD
HK$0.04688872
1 Orbiter Finance(OBT)/AMD
֏2.29203096
1 Orbiter Finance(OBT)/MAD
.د.م0.05390404
1 Orbiter Finance(OBT)/MXN
$0.11314452
1 Orbiter Finance(OBT)/PLN
0.02182544
1 Orbiter Finance(OBT)/RON
лв0.02590272
1 Orbiter Finance(OBT)/SEK
kr0.0572618
1 Orbiter Finance(OBT)/BGN
лв0.01001332
1 Orbiter Finance(OBT)/HUF
Ft2.0242496
1 Orbiter Finance(OBT)/CZK
0.1253164
1 Orbiter Finance(OBT)/KWD
د.ك0.00182878
1 Orbiter Finance(OBT)/ILS
0.02020652
1 Orbiter Finance(OBT)/NOK
kr0.06109924
1 Orbiter Finance(OBT)/NZD
$0.01007328

Orbiter Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Orbiter Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Orbiter Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orbiter Finance kohta

Kui palju on Orbiter Finance (OBT) tänapäeval väärt?
Reaalajas OBT hind USD on 0.005996 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OBT/USD hind?
Praegune hind OBT/USD on $ 0.005996. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Orbiter Finance turukapitalisatsioon?
OBT turukapitalisatsioon on $ 28.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OBT ringlev varu?
OBT ringlev varu on 4.70B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OBT (ATH) hind?
OBT saavutab ATH hinna summas 0.03263069868224823 USD.
Mis oli kõigi aegade OBT madalaim (ATL) hind?
OBT nägi ATL hinda summas 0.005805136557905175 USD.
Milline on OBT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OBT kauplemismaht on $ 2.75M USD.
Kas OBT sel aastal kõrgemale ka suundub?
OBT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OBT hinna ennustust.
Orbiter Finance (OBT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 OBT = 0.005996 USD

OBTUSDC
$0.006006
$0.006006
-1.46%
OBTUSDT
$0.005993
$0.005993
-1.60%

