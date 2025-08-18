Orbiter Finance (OBT) reaalajas hind on $ 0.005996. Viimase 24 tunni jooksul OBT kaubeldud madalaim $ 0.005787 ja kõrgeim $ 0.006207 näitab aktiivset turu volatiivsust. OBTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03263069868224823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005805136557905175.
Lüliajalise tootluse osas on OBT muutunud -1.00% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel -7.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Orbiter Finance (OBT) – turuteave
Orbiter Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 28.18M$ 2.75M 24 tunnise kauplemismahuga. OBT ringlev varu on 4.70B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.96M.
Orbiter Finance (OBT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Orbiter Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00009992
-1.64%
30 päeva
$ -0.001088
-15.36%
60 päeva
$ -0.00091
-13.18%
90 päeva
$ -0.007232
-54.68%
Orbiter Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris OBT muutuse $ -0.00009992 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Orbiter Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001088 (-15.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Orbiter Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus OBT $ -0.00091 (-13.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Orbiter Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007232 (-54.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Orbiter Finance (OBT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.
Orbiter Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida OBT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Orbiter Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Orbiter Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Orbiter Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Orbiter Finance (OBT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orbiter Finance (OBT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orbiter Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Orbiter Finance (OBT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OBT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Orbiter Finance (OBT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Orbiter Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Orbiter Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
