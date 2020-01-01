Orbiter Finance (OBT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Orbiter Finance (OBT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Orbiter Finance (OBT) teave Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. Ametlik veebisait: https://www.orbiter.finance Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 Ostke OBT kohe!

Orbiter Finance (OBT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Orbiter Finance (OBT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.73M $ 26.73M $ 26.73M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 4.70B $ 4.70B $ 4.70B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 56.88M $ 56.88M $ 56.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005608702540351488 $ 0.005608702540351488 $ 0.005608702540351488 Praegune hind: $ 0.005688 $ 0.005688 $ 0.005688 Lisateave Orbiter Finance (OBT) hinna kohta

Orbiter Finance (OBT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Orbiter Finance (OBT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OBT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OBT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OBT tokeni tokenoomikat, avastage OBT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust OBT Kas olete huvitatud Orbiter Finance (OBT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid OBT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas OBT MEXC-ist osta!

Orbiter Finance (OBT) hinna ajalugu OBT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage OBT hinna ajalugu kohe!

OBT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OBT võiks suunduda? Meie OBT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OBT tokeni hinna ennustust kohe!

