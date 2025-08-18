Mis on Energi (NRG)

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Energi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Energi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Energi (NRG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Energi (NRG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Energi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Energi (NRG) tokenoomika

Energi (NRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Energi (NRG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Energi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Energi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NRG kohalike valuutade suhtes

Energi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Energi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Energi kohta Kui palju on Energi (NRG) tänapäeval väärt? Reaalajas NRG hind USD on 0.04125 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NRG/USD hind? $ 0.04125 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NRG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Energi turukapitalisatsioon? NRG turukapitalisatsioon on $ 4.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NRG ringlev varu? NRG ringlev varu on 99.06M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NRG (ATH) hind? NRG saavutab ATH hinna summas 9.8980176742 USD . Mis oli kõigi aegade NRG madalaim (ATL) hind? NRG nägi ATL hinda summas 0.022841577272082456 USD . Milline on NRG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NRG kauplemismaht on $ 56.17K USD . Kas NRG sel aastal kõrgemale ka suundub? NRG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NRG hinna ennustust

