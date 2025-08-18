Energi (NRG) reaalajas hind on $ 0.04125. Viimase 24 tunni jooksul NRG kaubeldud madalaim $ 0.04068 ja kõrgeim $ 0.05024 näitab aktiivset turu volatiivsust. NRGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.8980176742 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022841577272082456.
Lüliajalise tootluse osas on NRG muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel +12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Energi (NRG) – turuteave
$ 4.09M
$ 56.17K
$ 4.09M
99.06M
99,062,875.71563788
NRG
Energi praegune turukapitalisatsioon on $ 4.09M$ 56.17K 24 tunnise kauplemismahuga. NRG ringlev varu on 99.06M, mille koguvaru on 99062875.71563788. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Energi (NRG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Energi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000494
+0.12%
30 päeva
$ +0.00552
+15.44%
60 päeva
$ -0.00881
-17.60%
90 päeva
$ +0.00911
+28.34%
Energi Hinnamuutus täna
Täna registreeris NRG muutuse $ +0.0000494 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Energi 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00552 (+15.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Energi 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NRG $ -0.00881 (-17.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Energi 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00911 (+28.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Energi (NRG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure
Energi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Energi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida NRG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Energi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Energi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Energi hinna ennustus (USD)
Kui palju on Energi (NRG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Energi (NRG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Energi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Energi (NRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Energi (NRG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Energi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Energi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.