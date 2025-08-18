Rohkem infot NRG

Energi

Energi hind(NRG)

1 NRG/USD reaalajas hind:

$0.04124
$0.04124$0.04124
+0.12%1D
USD
Energi (NRG) reaalajas hinnagraafik
Energi (NRG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04068
$ 0.04068$ 0.04068
24 h madal
$ 0.05024
$ 0.05024$ 0.05024
24 h kõrge

$ 0.04068
$ 0.04068$ 0.04068

$ 0.05024
$ 0.05024$ 0.05024

$ 9.8980176742
$ 9.8980176742$ 9.8980176742

$ 0.022841577272082456
$ 0.022841577272082456$ 0.022841577272082456

+0.38%

+0.12%

+12.39%

+12.39%

Energi (NRG) reaalajas hind on $ 0.04125. Viimase 24 tunni jooksul NRG kaubeldud madalaim $ 0.04068 ja kõrgeim $ 0.05024 näitab aktiivset turu volatiivsust. NRGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.8980176742 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.022841577272082456.

Lüliajalise tootluse osas on NRG muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.12% 24 tunni vältel +12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Energi (NRG) – turuteave

No.1471

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

$ 56.17K
$ 56.17K$ 56.17K

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

99.06M
99.06M 99.06M

99,062,875.71563788
99,062,875.71563788 99,062,875.71563788

NRG

Energi praegune turukapitalisatsioon on $ 4.09M $ 56.17K 24 tunnise kauplemismahuga. NRG ringlev varu on 99.06M, mille koguvaru on 99062875.71563788. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Energi (NRG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Energi tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000494+0.12%
30 päeva$ +0.00552+15.44%
60 päeva$ -0.00881-17.60%
90 päeva$ +0.00911+28.34%
Energi Hinnamuutus täna

Täna registreeris NRG muutuse $ +0.0000494 (+0.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Energi 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00552 (+15.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Energi 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus NRG $ -0.00881 (-17.60%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Energi 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00911 (+28.34%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Energi (NRG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Energi hinnaajaloo lehte.

Mis on Energi (NRG)

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Energi on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Energi investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida NRG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Energi kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Energi ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Energi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Energi (NRG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Energi (NRG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Energi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Energi hinna ennustust kohe!

Energi (NRG) tokenoomika

Energi (NRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Energi (NRG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Energi osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Energi osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

NRG kohalike valuutade suhtes

1 Energi(NRG)/VND
1,085.49375
1 Energi(NRG)/AUD
A$0.0627
1 Energi(NRG)/GBP
0.0301125
1 Energi(NRG)/EUR
0.0350625
1 Energi(NRG)/USD
$0.04125
1 Energi(NRG)/MYR
RM0.1736625
1 Energi(NRG)/TRY
1.6825875
1 Energi(NRG)/JPY
¥6.06375
1 Energi(NRG)/ARS
ARS$53.5016625
1 Energi(NRG)/RUB
3.2880375
1 Energi(NRG)/INR
3.6097875
1 Energi(NRG)/IDR
Rp665.3224875
1 Energi(NRG)/KRW
57.2913
1 Energi(NRG)/PHP
2.3326875
1 Energi(NRG)/EGP
￡E.1.990725
1 Energi(NRG)/BRL
R$0.22275
1 Energi(NRG)/CAD
C$0.056925
1 Energi(NRG)/BDT
5.0094
1 Energi(NRG)/NGN
63.266775
1 Energi(NRG)/UAH
1.6999125
1 Energi(NRG)/VES
Bs5.56875
1 Energi(NRG)/CLP
$39.765
1 Energi(NRG)/PKR
Rs11.6853
1 Energi(NRG)/KZT
22.3331625
1 Energi(NRG)/THB
฿1.3360875
1 Energi(NRG)/TWD
NT$1.2387375
1 Energi(NRG)/AED
د.إ0.1513875
1 Energi(NRG)/CHF
Fr0.033
1 Energi(NRG)/HKD
HK$0.322575
1 Energi(NRG)/AMD
֏15.768225
1 Energi(NRG)/MAD
.د.م0.3708375
1 Energi(NRG)/MXN
$0.7783875
1 Energi(NRG)/PLN
0.15015
1 Energi(NRG)/RON
лв0.1782
1 Energi(NRG)/SEK
kr0.3939375
1 Energi(NRG)/BGN
лв0.0688875
1 Energi(NRG)/HUF
Ft13.926
1 Energi(NRG)/CZK
0.862125
1 Energi(NRG)/KWD
د.ك0.01258125
1 Energi(NRG)/ILS
0.1390125
1 Energi(NRG)/NOK
kr0.4203375
1 Energi(NRG)/NZD
$0.0693

Energi ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Energi võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Energi ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Energi kohta

Kui palju on Energi (NRG) tänapäeval väärt?
Reaalajas NRG hind USD on 0.04125 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NRG/USD hind?
Praegune hind NRG/USD on $ 0.04125. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Energi turukapitalisatsioon?
NRG turukapitalisatsioon on $ 4.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NRG ringlev varu?
NRG ringlev varu on 99.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NRG (ATH) hind?
NRG saavutab ATH hinna summas 9.8980176742 USD.
Mis oli kõigi aegade NRG madalaim (ATL) hind?
NRG nägi ATL hinda summas 0.022841577272082456 USD.
Milline on NRG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NRG kauplemismaht on $ 56.17K USD.
Kas NRG sel aastal kõrgemale ka suundub?
NRG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NRG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

