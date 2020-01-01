Energi (NRG) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Energi (NRG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Energi (NRG) teave

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Ametlik veebisait:
https://energi.world/
Valge raamat:
https://www.energi.world/whitepaper/
Plokiahela Explorer:
https://explorer.energi.network/

Energi (NRG) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Energi (NRG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M
Koguvaru:
$ 98.61M
$ 98.61M$ 98.61M
Ringlev varu:
$ 98.61M
$ 98.61M$ 98.61M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.42
$ 0.42$ 0.42
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.022841577272082456
$ 0.022841577272082456$ 0.022841577272082456
Praegune hind:
$ 0.03679
$ 0.03679$ 0.03679

Energi (NRG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Energi (NRG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate NRG tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

NRG tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate NRG tokeni tokenoomikat, avastage NRG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust NRG

Kas olete huvitatud Energi (NRG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid NRG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Energi (NRG) hinna ajalugu

NRG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

NRG – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu NRG võiks suunduda? Meie NRG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.