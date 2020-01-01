Moonriver (MOVR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moonriver (MOVR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moonriver (MOVR) teave Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot. Ametlik veebisait: https://moonbeam.network/networks/moonriver/ Valge raamat: https://docs.moonbeam.network/ Plokiahela Explorer: https://moonriver.moonscan.io/ Ostke MOVR kohe!

Moonriver (MOVR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moonriver (MOVR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 63.83M $ 63.83M $ 63.83M Koguvaru: $ 12.05M $ 12.05M $ 12.05M Ringlev varu: $ 9.81M $ 9.81M $ 9.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.44M $ 78.44M $ 78.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 635 $ 635 $ 635 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 6.508 $ 6.508 $ 6.508 Lisateave Moonriver (MOVR) hinna kohta

Moonriver (MOVR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moonriver (MOVR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOVR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOVR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOVR tokeni tokenoomikat, avastage MOVR tokeni reaalajas hinda!

Moonriver (MOVR) hinna ajalugu MOVR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MOVR hinna ajalugu kohe!

MOVR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOVR võiks suunduda? Meie MOVR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOVR tokeni hinna ennustust kohe!

