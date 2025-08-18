Rohkem infot MXSOL

$194.76
-0.31%1D
Mexc Staked SOL (MXSOL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:10:32 (UTC+8)

Mexc Staked SOL (MXSOL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 188.98
24 h madal
$ 196.05
24 h kõrge

$ 188.98
$ 196.05
--
--
-0.02%

-0.31%

+6.39%

+6.39%

Mexc Staked SOL (MXSOL) reaalajas hind on $ 194.83. Viimase 24 tunni jooksul MXSOL kaubeldud madalaim $ 188.98 ja kõrgeim $ 196.05 näitab aktiivset turu volatiivsust. MXSOLkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on MXSOL muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel +6.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mexc Staked SOL (MXSOL) – turuteave

--
$ 64.39K
$ 0.00
--
--
SOL

Mexc Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on -- $ 64.39K 24 tunnise kauplemismahuga. MXSOL ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Mexc Staked SOL (MXSOL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mexc Staked SOL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.6056-0.31%
30 päeva$ +18.55+10.52%
60 päeva$ +46.7+31.52%
90 päeva$ +44.83+29.88%
Mexc Staked SOL Hinnamuutus täna

Täna registreeris MXSOL muutuse $ -0.6056 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mexc Staked SOL 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +18.55 (+10.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mexc Staked SOL 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MXSOL $ +46.7 (+31.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mexc Staked SOL 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +44.83 (+29.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mexc Staked SOL (MXSOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mexc Staked SOL hinnaajaloo lehte.

Mis on Mexc Staked SOL (MXSOL)

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Mexc Staked SOL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mexc Staked SOL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MXSOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mexc Staked SOL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mexc Staked SOL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mexc Staked SOL hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mexc Staked SOL (MXSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mexc Staked SOL (MXSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mexc Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mexc Staked SOL hinna ennustust kohe!

Mexc Staked SOL (MXSOL) tokenoomika

Mexc Staked SOL (MXSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MXSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mexc Staked SOL (MXSOL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mexc Staked SOL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mexc Staked SOL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MXSOL kohalike valuutade suhtes

1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/VND
5,126,951.45
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/AUD
A$298.0899
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/GBP
142.2259
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/EUR
165.6055
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/USD
$194.83
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/MYR
RM820.2343
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/TRY
7,958.8055
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/JPY
¥28,640.01
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/ARS
ARS$252,369.1439
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/RUB
15,516.2612
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/INR
17,049.5733
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/IDR
Rp3,142,418.9149
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/KRW
270,595.4904
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/PHP
11,062.4474
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/EGP
￡E.9,394.7026
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/BRL
R$1,052.082
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/CAD
C$268.8654
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/BDT
23,634.8273
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/NGN
298,360.7137
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/UAH
8,028.9443
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/VES
Bs26,302.05
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/CLP
$187,426.46
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/PKR
Rs55,144.6832
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/KZT
105,369.9089
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/THB
฿6,304.6988
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/TWD
NT$5,850.7449
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/AED
د.إ715.0261
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/CHF
Fr155.864
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/HKD
HK$1,523.5706
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/AMD
֏74,502.992
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/MAD
.د.م1,751.5217
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/MXN
$3,645.2693
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/PLN
707.2329
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/RON
лв841.6656
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/SEK
kr1,858.6782
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/BGN
лв325.3661
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/HUF
Ft65,731.7454
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/CZK
4,069.9987
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/KWD
د.ك59.22832
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/ILS
656.5771
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/NOK
kr1,979.4728
1 Mexc Staked SOL(MXSOL)/NZD
$327.3144

Mexc Staked SOL ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mexc Staked SOL võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Mexc Staked SOL ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mexc Staked SOL kohta

Kui palju on Mexc Staked SOL (MXSOL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MXSOL hind USD on 194.83 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MXSOL/USD hind?
Praegune hind MXSOL/USD on $ 194.83. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mexc Staked SOL turukapitalisatsioon?
MXSOL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MXSOL ringlev varu?
MXSOL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MXSOL (ATH) hind?
MXSOL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade MXSOL madalaim (ATL) hind?
MXSOL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on MXSOL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MXSOL kauplemismaht on $ 64.39K USD.
Kas MXSOL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MXSOL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MXSOL hinna ennustust.
2025-08-18 05:10:32 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

