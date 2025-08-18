Mexc Staked SOL (MXSOL) reaalajas hind on $ 194.83. Viimase 24 tunni jooksul MXSOL kaubeldud madalaim $ 188.98 ja kõrgeim $ 196.05 näitab aktiivset turu volatiivsust. MXSOLkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on MXSOL muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel +6.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mexc Staked SOL (MXSOL) – turuteave
--
----
$ 64.39K
$ 64.39K$ 64.39K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
SOL
Mexc Staked SOL praegune turukapitalisatsioon on --$ 64.39K 24 tunnise kauplemismahuga. MXSOL ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Mexc Staked SOL (MXSOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mexc Staked SOL tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.6056
-0.31%
30 päeva
$ +18.55
+10.52%
60 päeva
$ +46.7
+31.52%
90 päeva
$ +44.83
+29.88%
Mexc Staked SOL Hinnamuutus täna
Täna registreeris MXSOL muutuse $ -0.6056 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mexc Staked SOL 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +18.55 (+10.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mexc Staked SOL 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MXSOL $ +46.7 (+31.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mexc Staked SOL 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +44.83 (+29.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mexc Staked SOL (MXSOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.
Mexc Staked SOL on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mexc Staked SOL investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MXSOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mexc Staked SOL kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mexc Staked SOL ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mexc Staked SOL hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mexc Staked SOL (MXSOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mexc Staked SOL (MXSOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mexc Staked SOL nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mexc Staked SOL (MXSOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MXSOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mexc Staked SOL (MXSOL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mexc Staked SOL osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mexc Staked SOL osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.