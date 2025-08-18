Mis on MultiVAC (MTV)

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

Kui palju on MultiVAC (MTV) tänapäeval väärt? Reaalajas MTV hind USD on 0.0006 USD. Milline on MTV turukapitalisatsioon? MTV turukapitalisatsioon on $ 2.15M USD. Milline on MTV ringlev varu? MTV ringlev varu on 3.59B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTV (ATH) hind? MTV saavutab ATH hinna summas 0.029173896178550714 USD. Mis oli kõigi aegade MTV madalaim (ATL) hind? MTV nägi ATL hinda summas 0.000147627103478 USD. Milline on MTV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MTV kauplemismaht on $ 59.96K USD.

