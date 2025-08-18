MultiVAC (MTV) reaalajas hind on $ 0.0006. Viimase 24 tunni jooksul MTV kaubeldud madalaim $ 0.0004799 ja kõrgeim $ 0.0007086 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.029173896178550714 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000147627103478.
Lüliajalise tootluse osas on MTV muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -2.88% 24 tunni vältel +45.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MultiVAC (MTV) – turuteave
MultiVAC praegune turukapitalisatsioon on $ 2.15M$ 59.96K 24 tunnise kauplemismahuga. MTV ringlev varu on 3.59B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
MultiVAC (MTV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MultiVAC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000017792
-2.88%
30 päeva
$ +0.0002888
+92.80%
60 päeva
$ +0.0002944
+96.33%
90 päeva
$ +0.0002108
+54.16%
MultiVAC Hinnamuutus täna
Täna registreeris MTV muutuse $ -0.000017792 (-2.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MultiVAC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002888 (+92.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MultiVAC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MTV $ +0.0002944 (+96.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MultiVAC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0002108 (+54.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MultiVAC (MTV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security.
MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.
MultiVAC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MultiVAC investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MTV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MultiVAC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MultiVAC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MultiVAC hinna ennustus (USD)
Kui palju on MultiVAC (MTV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MultiVAC (MTV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MultiVAC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MultiVAC (MTV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MultiVAC (MTV) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MultiVAC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MultiVAC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.