MultiVAC hind(MTV)

1 MTV/USD reaalajas hind:

$0.0006
$0.0006$0.0006
-2.88%1D
USD
MultiVAC (MTV) reaalajas hinnagraafik
MultiVAC (MTV) hinna teave (USD)

MultiVAC (MTV) reaalajas hind on $ 0.0006. Viimase 24 tunni jooksul MTV kaubeldud madalaim $ 0.0004799 ja kõrgeim $ 0.0007086 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.029173896178550714 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000147627103478.

Lüliajalise tootluse osas on MTV muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -2.88% 24 tunni vältel +45.17% viimase 7 päeva jooksul.

MultiVAC (MTV) – turuteave

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 59.96K
$ 59.96K$ 59.96K

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

3.59B
3.59B 3.59B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

$ 0.006
$ 0.006$ 0.006

ETH

MultiVAC praegune turukapitalisatsioon on $ 2.15M $ 59.96K 24 tunnise kauplemismahuga. MTV ringlev varu on 3.59B, mille koguvaru on 10000000000.

MultiVAC (MTV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MultiVAC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000017792-2.88%
30 päeva$ +0.0002888+92.80%
60 päeva$ +0.0002944+96.33%
90 päeva$ +0.0002108+54.16%
MultiVAC Hinnamuutus täna

Täna registreeris MTV muutuse $ -0.000017792 (-2.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MultiVAC 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0002888 (+92.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MultiVAC 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MTV $ +0.0002944 (+96.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MultiVAC 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0002108 (+54.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MultiVAC (MTV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on MultiVAC (MTV)

MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements.

MultiVAC on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

- Kontrollida MTV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MultiVAC kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MultiVAC ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MultiVAC hinna ennustus (USD)

Kui palju on MultiVAC (MTV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MultiVAC (MTV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MultiVAC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

MultiVAC (MTV) tokenoomika

MultiVAC (MTV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MultiVAC (MTV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MultiVAC osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MultiVAC osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MultiVAC ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MultiVAC võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MultiVAC ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MultiVAC kohta

Kui palju on MultiVAC (MTV) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTV hind USD on 0.0006 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTV/USD hind?
Praegune hind MTV/USD on $ 0.0006. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MultiVAC turukapitalisatsioon?
MTV turukapitalisatsioon on $ 2.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTV ringlev varu?
MTV ringlev varu on 3.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTV (ATH) hind?
MTV saavutab ATH hinna summas 0.029173896178550714 USD.
Mis oli kõigi aegade MTV madalaim (ATL) hind?
MTV nägi ATL hinda summas 0.000147627103478 USD.
Milline on MTV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTV kauplemismaht on $ 59.96K USD.
Kas MTV sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTV hinna ennustust.
MultiVAC (MTV) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

