MultiVAC (MTV) teave MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. Ametlik veebisait: https://www.mtv.ac/ Valge raamat: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://e.mtv.ac Ostke MTV kohe!

MultiVAC (MTV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MultiVAC (MTV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 Praegune hind: $ 0.0005348 $ 0.0005348 $ 0.0005348 Lisateave MultiVAC (MTV) hinna kohta

MultiVAC (MTV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MultiVAC (MTV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MTV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MTV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MTV tokeni tokenoomikat, avastage MTV tokeni reaalajas hinda!

MultiVAC (MTV) hinna ajalugu MTV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MTV hinna ajalugu kohe!

MTV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MTV võiks suunduda? Meie MTV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MTV tokeni hinna ennustust kohe!

