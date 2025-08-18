Rohkem infot MTRG

Meter Governance logo

Meter Governance hind(MTRG)

1 MTRG/USD reaalajas hind:

$0.19187
$0.19187$0.19187
-5.95%1D
USD
Meter Governance (MTRG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:58 (UTC+8)

Meter Governance (MTRG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.13647
$ 0.13647$ 0.13647
24 h madal
$ 0.25
$ 0.25$ 0.25
24 h kõrge

$ 0.13647
$ 0.13647$ 0.13647

$ 0.25
$ 0.25$ 0.25

$ 33.5469599
$ 33.5469599$ 33.5469599

$ 0.06497699475111687
$ 0.06497699475111687$ 0.06497699475111687

-1.35%

-5.94%

+170.16%

+170.16%

Meter Governance (MTRG) reaalajas hind on $ 0.19187. Viimase 24 tunni jooksul MTRG kaubeldud madalaim $ 0.13647 ja kõrgeim $ 0.25 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTRGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.5469599 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06497699475111687.

Lüliajalise tootluse osas on MTRG muutunud -1.35% viimase tunni jooksul, -5.94% 24 tunni vältel +170.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Meter Governance (MTRG) – turuteave

No.1459

$ 6.19M
$ 6.19M$ 6.19M

$ 92.99K
$ 92.99K$ 92.99K

$ 9.38M
$ 9.38M$ 9.38M

32.28M
32.28M 32.28M

48,890,067
48,890,067 48,890,067

2020-07-15 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

MTRG

Meter Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 6.19M $ 92.99K 24 tunnise kauplemismahuga. MTRG ringlev varu on 32.28M, mille koguvaru on 48890067. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Meter Governance (MTRG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Meter Governance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0121385-5.94%
30 päeva$ +0.09547+99.03%
60 päeva$ +0.08405+77.95%
90 päeva$ +0.09473+97.51%
Meter Governance Hinnamuutus täna

Täna registreeris MTRG muutuse $ -0.0121385 (-5.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Meter Governance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.09547 (+99.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Meter Governance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MTRG $ +0.08405 (+77.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Meter Governance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.09473 (+97.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Meter Governance (MTRG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Meter Governance hinnaajaloo lehte.

Mis on Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Meter Governance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MTRG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Meter Governance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Meter Governance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Meter Governance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meter Governance (MTRG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meter Governance (MTRG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meter Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meter Governance hinna ennustust kohe!

Meter Governance (MTRG) tokenoomika

Meter Governance (MTRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Meter Governance (MTRG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Meter Governance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Meter Governance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MTRG kohalike valuutade suhtes

1 Meter Governance(MTRG)/VND
5,049.05905
1 Meter Governance(MTRG)/AUD
A$0.2935611
1 Meter Governance(MTRG)/GBP
0.1400651
1 Meter Governance(MTRG)/EUR
0.1630895
1 Meter Governance(MTRG)/USD
$0.19187
1 Meter Governance(MTRG)/MYR
RM0.8077727
1 Meter Governance(MTRG)/TRY
7.8378895
1 Meter Governance(MTRG)/JPY
¥28.20489
1 Meter Governance(MTRG)/ARS
ARS$248.5349671
1 Meter Governance(MTRG)/RUB
15.2805268
1 Meter Governance(MTRG)/INR
16.7905437
1 Meter Governance(MTRG)/IDR
Rp3,094.6769861
1 Meter Governance(MTRG)/KRW
266.4844056
1 Meter Governance(MTRG)/PHP
10.8943786
1 Meter Governance(MTRG)/EGP
￡E.9.2519714
1 Meter Governance(MTRG)/BRL
R$1.036098
1 Meter Governance(MTRG)/CAD
C$0.2647806
1 Meter Governance(MTRG)/BDT
23.2757497
1 Meter Governance(MTRG)/NGN
293.8277993
1 Meter Governance(MTRG)/UAH
7.9069627
1 Meter Governance(MTRG)/VES
Bs25.90245
1 Meter Governance(MTRG)/CLP
$184.57894
1 Meter Governance(MTRG)/PKR
Rs54.3068848
1 Meter Governance(MTRG)/KZT
103.7690521
1 Meter Governance(MTRG)/THB
฿6.2089132
1 Meter Governance(MTRG)/TWD
NT$5.7618561
1 Meter Governance(MTRG)/AED
د.إ0.7041629
1 Meter Governance(MTRG)/CHF
Fr0.153496
1 Meter Governance(MTRG)/HKD
HK$1.5004234
1 Meter Governance(MTRG)/AMD
֏73.371088
1 Meter Governance(MTRG)/MAD
.د.م1.7249113
1 Meter Governance(MTRG)/MXN
$3.5898877
1 Meter Governance(MTRG)/PLN
0.6964881
1 Meter Governance(MTRG)/RON
лв0.8288784
1 Meter Governance(MTRG)/SEK
kr1.8304398
1 Meter Governance(MTRG)/BGN
лв0.3204229
1 Meter Governance(MTRG)/HUF
Ft64.7331006
1 Meter Governance(MTRG)/CZK
4.0081643
1 Meter Governance(MTRG)/KWD
د.ك0.05832848
1 Meter Governance(MTRG)/ILS
0.6466019
1 Meter Governance(MTRG)/NOK
kr1.9493992
1 Meter Governance(MTRG)/NZD
$0.3223416

Meter Governance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Meter Governance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Meter Governance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meter Governance kohta

Kui palju on Meter Governance (MTRG) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTRG hind USD on 0.19187 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTRG/USD hind?
Praegune hind MTRG/USD on $ 0.19187. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Meter Governance turukapitalisatsioon?
MTRG turukapitalisatsioon on $ 6.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTRG ringlev varu?
MTRG ringlev varu on 32.28M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTRG (ATH) hind?
MTRG saavutab ATH hinna summas 33.5469599 USD.
Mis oli kõigi aegade MTRG madalaim (ATL) hind?
MTRG nägi ATL hinda summas 0.06497699475111687 USD.
Milline on MTRG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTRG kauplemismaht on $ 92.99K USD.
Kas MTRG sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTRG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTRG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:58 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MTRG/USD kalkulaator

Summa

MTRG
MTRG
USD
USD

1 MTRG = 0.19187 USD

Kauplemine: MTRG

MTRGUSDT
$0.19187
$0.19187$0.19187
-5.96%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu