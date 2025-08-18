Meter Governance (MTRG) reaalajas hind on $ 0.19187. Viimase 24 tunni jooksul MTRG kaubeldud madalaim $ 0.13647 ja kõrgeim $ 0.25 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTRGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 33.5469599 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06497699475111687.
Lüliajalise tootluse osas on MTRG muutunud -1.35% viimase tunni jooksul, -5.94% 24 tunni vältel +170.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Meter Governance (MTRG) – turuteave
Meter Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 6.19M$ 92.99K 24 tunnise kauplemismahuga. MTRG ringlev varu on 32.28M, mille koguvaru on 48890067. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Meter Governance (MTRG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Meter Governance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0121385
-5.94%
30 päeva
$ +0.09547
+99.03%
60 päeva
$ +0.08405
+77.95%
90 päeva
$ +0.09473
+97.51%
Meter Governance Hinnamuutus täna
Täna registreeris MTRG muutuse $ -0.0121385 (-5.94%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Meter Governance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.09547 (+99.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Meter Governance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MTRG $ +0.08405 (+77.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Meter Governance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.09473 (+97.51%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Meter Governance (MTRG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin.
Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions.
Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets.
Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains
Meter Governance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Meter Governance (MTRG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meter Governance (MTRG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meter Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Meter Governance (MTRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
