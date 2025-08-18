Mis on Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Meter Governance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida MTRG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Meter Governance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Meter Governance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Meter Governance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meter Governance (MTRG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meter Governance (MTRG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meter Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meter Governance hinna ennustust kohe!

Meter Governance (MTRG) tokenoomika

Meter Governance (MTRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Meter Governance (MTRG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Meter Governance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Meter Governance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MTRG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Meter Governance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Meter Governance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meter Governance kohta Kui palju on Meter Governance (MTRG) tänapäeval väärt? Reaalajas MTRG hind USD on 0.19187 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MTRG/USD hind? $ 0.19187 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MTRG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Meter Governance turukapitalisatsioon? MTRG turukapitalisatsioon on $ 6.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MTRG ringlev varu? MTRG ringlev varu on 32.28M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTRG (ATH) hind? MTRG saavutab ATH hinna summas 33.5469599 USD . Mis oli kõigi aegade MTRG madalaim (ATL) hind? MTRG nägi ATL hinda summas 0.06497699475111687 USD . Milline on MTRG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MTRG kauplemismaht on $ 92.99K USD . Kas MTRG sel aastal kõrgemale ka suundub? MTRG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTRG hinna ennustust

Meter Governance (MTRG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.