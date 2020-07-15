Meter Governance (MTRG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Meter Governance (MTRG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Meter Governance (MTRG) teave Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Ametlik veebisait: https://www.meter.io/ Valge raamat: https://docs.meter.io/#introduction Plokiahela Explorer: https://scan.meter.io/ Ostke MTRG kohe!

Meter Governance (MTRG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Meter Governance (MTRG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.96M $ 7.96M $ 7.96M Koguvaru: $ 48.89M $ 48.89M $ 48.89M Ringlev varu: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.06M $ 12.06M $ 12.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Praegune hind: $ 0.24669 $ 0.24669 $ 0.24669 Lisateave Meter Governance (MTRG) hinna kohta

Meter Governance (MTRG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Meter Governance (MTRG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MTRG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MTRG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MTRG tokeni tokenoomikat, avastage MTRG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MTRG Kas olete huvitatud Meter Governance (MTRG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MTRG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MTRG MEXC-ist osta!

Meter Governance (MTRG) hinna ajalugu MTRG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MTRG hinna ajalugu kohe!

MTRG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MTRG võiks suunduda? Meie MTRG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MTRG tokeni hinna ennustust kohe!

