Moonriver hind(MOVR)

$7.158
-1.25%1D
Moonriver (MOVR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:24 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) hinna teave (USD)

$ 6.942
24 h madal
$ 8.115
24 h kõrge

$ 6.942
$ 8.115
$ 495.7138640349697
$ 0
-0.10%

-1.25%

+0.90%

+0.90%

Moonriver (MOVR) reaalajas hind on $ 7.158. Viimase 24 tunni jooksul MOVR kaubeldud madalaim $ 6.942 ja kõrgeim $ 8.115 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOVRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 495.7138640349697 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOVR muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel +0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moonriver (MOVR) – turuteave

No.475

$ 70.18M
$ 70.18M$ 70.18M

$ 6.06M
$ 6.06M$ 6.06M

$ 86.23M
$ 86.23M$ 86.23M

9.80M
9.80M 9.80M

--
----

12,047,359
12,047,359 12,047,359

MOVR

Moonriver praegune turukapitalisatsioon on $ 70.18M $ 6.06M 24 tunnise kauplemismahuga. MOVR ringlev varu on 9.80M, mille koguvaru on 12047359. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Moonriver (MOVR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Moonriver tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.09061-1.25%
30 päeva$ +0.361+5.31%
60 päeva$ +1.676+30.57%
90 päeva$ -0.017-0.24%
Moonriver Hinnamuutus täna

Täna registreeris MOVR muutuse $ -0.09061 (-1.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Moonriver 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.361 (+5.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Moonriver 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOVR $ +1.676 (+30.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Moonriver 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.017 (-0.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Moonriver (MOVR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Moonriver hinnaajaloo lehte.

Mis on Moonriver (MOVR)

Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.

Moonriver on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Moonriver investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MOVR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Moonriver kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moonriver ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Moonriver hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moonriver (MOVR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonriver (MOVR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonriver nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moonriver hinna ennustust kohe!

Moonriver (MOVR) tokenoomika

Moonriver (MOVR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOVR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Moonriver (MOVR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Moonriver osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Moonriver osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MOVR kohalike valuutade suhtes

1 Moonriver(MOVR)/VND
1 Moonriver(MOVR)/AUD
1 Moonriver(MOVR)/GBP
1 Moonriver(MOVR)/EUR
1 Moonriver(MOVR)/USD
1 Moonriver(MOVR)/MYR
1 Moonriver(MOVR)/TRY
1 Moonriver(MOVR)/JPY
1 Moonriver(MOVR)/ARS
1 Moonriver(MOVR)/RUB
1 Moonriver(MOVR)/INR
1 Moonriver(MOVR)/IDR
1 Moonriver(MOVR)/KRW
1 Moonriver(MOVR)/PHP
1 Moonriver(MOVR)/EGP
1 Moonriver(MOVR)/BRL
1 Moonriver(MOVR)/CAD
1 Moonriver(MOVR)/BDT
1 Moonriver(MOVR)/NGN
1 Moonriver(MOVR)/UAH
1 Moonriver(MOVR)/VES
1 Moonriver(MOVR)/CLP
1 Moonriver(MOVR)/PKR
1 Moonriver(MOVR)/KZT
1 Moonriver(MOVR)/THB
1 Moonriver(MOVR)/TWD
1 Moonriver(MOVR)/AED
1 Moonriver(MOVR)/CHF
1 Moonriver(MOVR)/HKD
1 Moonriver(MOVR)/AMD
1 Moonriver(MOVR)/MAD
1 Moonriver(MOVR)/MXN
1 Moonriver(MOVR)/PLN
1 Moonriver(MOVR)/RON
1 Moonriver(MOVR)/SEK
1 Moonriver(MOVR)/BGN
1 Moonriver(MOVR)/HUF
1 Moonriver(MOVR)/CZK
1 Moonriver(MOVR)/KWD
1 Moonriver(MOVR)/ILS
1 Moonriver(MOVR)/NOK
1 Moonriver(MOVR)/NZD
Moonriver ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Moonriver võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Moonriver ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moonriver kohta

Kui palju on Moonriver (MOVR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOVR hind USD on 7.158 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOVR/USD hind?
Praegune hind MOVR/USD on $ 7.158. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moonriver turukapitalisatsioon?
MOVR turukapitalisatsioon on $ 70.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOVR ringlev varu?
MOVR ringlev varu on 9.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOVR (ATH) hind?
MOVR saavutab ATH hinna summas 495.7138640349697 USD.
Mis oli kõigi aegade MOVR madalaim (ATL) hind?
MOVR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MOVR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOVR kauplemismaht on $ 6.06M USD.
Kas MOVR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOVR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOVR hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:09:24 (UTC+8)

Moonriver (MOVR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

