Moonriver (MOVR) reaalajas hind on $ 7.158. Viimase 24 tunni jooksul MOVR kaubeldud madalaim $ 6.942 ja kõrgeim $ 8.115 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOVRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 495.7138640349697 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MOVR muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, -1.25% 24 tunni vältel +0.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Moonriver (MOVR) – turuteave
$ 70.18M
$ 6.06M
$ 86.23M
9.80M
--
12,047,359
Moonriver praegune turukapitalisatsioon on $ 70.18M$ 6.06M 24 tunnise kauplemismahuga. MOVR ringlev varu on 9.80M, mille koguvaru on 12047359. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Moonriver (MOVR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Moonriver tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.09061
-1.25%
30 päeva
$ +0.361
+5.31%
60 päeva
$ +1.676
+30.57%
90 päeva
$ -0.017
-0.24%
Moonriver Hinnamuutus täna
Täna registreeris MOVR muutuse $ -0.09061 (-1.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Moonriver 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.361 (+5.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Moonriver 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MOVR $ +1.676 (+30.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Moonriver 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.017 (-0.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Moonriver (MOVR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Moonriver is a smart-contract blockchain on Kusama that strives to provide compatibility with the existing Ethereum developer toolchain and network. It is intended to be a companion network to Moonbeam, where it will provide a permanently incentivized canary network. New code will ship to Moonriver first, where it can be tested and verified under real economic conditions. Once proven, the same code will ship to Moonriver on Polkadot.
Moonriver on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MOVR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Moonriver kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Moonriver ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Moonriver hinna ennustus (USD)
Kui palju on Moonriver (MOVR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moonriver (MOVR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moonriver nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Moonriver (MOVR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOVR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Moonriver (MOVR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Moonriver osta? Protsess on lihtne ja kiire!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.