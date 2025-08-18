Rohkem infot MORPHO

MORPHO hind(MORPHO)

1 MORPHO/USD reaalajas hind:

$2.1097
-0.57%1D
USD
MORPHO (MORPHO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:29:37 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.966
24 h madal
$ 2.1278
24 h kõrge

$ 1.966
$ 2.1278
$ 4.172571665276972
$ 0.7098719962197908
+0.29%

-0.57%

-0.28%

-0.28%

MORPHO (MORPHO) reaalajas hind on $ 2.109. Viimase 24 tunni jooksul MORPHO kaubeldud madalaim $ 1.966 ja kõrgeim $ 2.1278 näitab aktiivset turu volatiivsust. MORPHOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.172571665276972 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7098719962197908.

Lüliajalise tootluse osas on MORPHO muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -0.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MORPHO (MORPHO) – turuteave

No.102

$ 691.30M
$ 1.05M
$ 2.11B
327.79M
1,000,000,000
1,000,000,000
32.77%

0.01%

ETH

MORPHO praegune turukapitalisatsioon on $ 691.30M $ 1.05M 24 tunnise kauplemismahuga. MORPHO ringlev varu on 327.79M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.11B.

MORPHO (MORPHO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MORPHO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.012094-0.57%
30 päeva$ +0.0518+2.51%
60 päeva$ +0.7695+57.44%
90 päeva$ +0.4735+28.95%
MORPHO Hinnamuutus täna

Täna registreeris MORPHO muutuse $ -0.012094 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MORPHO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0518 (+2.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MORPHO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MORPHO $ +0.7695 (+57.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MORPHO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.4735 (+28.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MORPHO (MORPHO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MORPHO hinnaajaloo lehte.

Mis on MORPHO (MORPHO)

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

MORPHO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MORPHO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MORPHO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MORPHO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MORPHO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MORPHO hinna ennustus (USD)

Kui palju on MORPHO (MORPHO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MORPHO (MORPHO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MORPHO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MORPHO hinna ennustust kohe!

MORPHO (MORPHO) tokenoomika

MORPHO (MORPHO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MORPHO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MORPHO (MORPHO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MORPHO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MORPHO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MORPHO kohalike valuutade suhtes

1 MORPHO(MORPHO)/VND
55,498.335
1 MORPHO(MORPHO)/AUD
A$3.20568
1 MORPHO(MORPHO)/GBP
1.53957
1 MORPHO(MORPHO)/EUR
1.79265
1 MORPHO(MORPHO)/USD
$2.109
1 MORPHO(MORPHO)/MYR
RM8.87889
1 MORPHO(MORPHO)/TRY
86.02611
1 MORPHO(MORPHO)/JPY
¥310.023
1 MORPHO(MORPHO)/ARS
ARS$2,735.39409
1 MORPHO(MORPHO)/RUB
168.10839
1 MORPHO(MORPHO)/INR
184.55859
1 MORPHO(MORPHO)/IDR
Rp34,016.12427
1 MORPHO(MORPHO)/KRW
2,929.14792
1 MORPHO(MORPHO)/PHP
119.26395
1 MORPHO(MORPHO)/EGP
￡E.101.78034
1 MORPHO(MORPHO)/BRL
R$11.3886
1 MORPHO(MORPHO)/CAD
C$2.91042
1 MORPHO(MORPHO)/BDT
256.11696
1 MORPHO(MORPHO)/NGN
3,234.65766
1 MORPHO(MORPHO)/UAH
86.91189
1 MORPHO(MORPHO)/VES
Bs284.715
1 MORPHO(MORPHO)/CLP
$2,033.076
1 MORPHO(MORPHO)/PKR
Rs597.43752
1 MORPHO(MORPHO)/KZT
1,141.83369
1 MORPHO(MORPHO)/THB
฿68.31051
1 MORPHO(MORPHO)/TWD
NT$63.33327
1 MORPHO(MORPHO)/AED
د.إ7.74003
1 MORPHO(MORPHO)/CHF
Fr1.6872
1 MORPHO(MORPHO)/HKD
HK$16.49238
1 MORPHO(MORPHO)/AMD
֏806.18634
1 MORPHO(MORPHO)/MAD
.د.م18.95991
1 MORPHO(MORPHO)/MXN
$39.79683
1 MORPHO(MORPHO)/PLN
7.67676
1 MORPHO(MORPHO)/RON
лв9.11088
1 MORPHO(MORPHO)/SEK
kr20.14095
1 MORPHO(MORPHO)/BGN
лв3.52203
1 MORPHO(MORPHO)/HUF
Ft711.9984
1 MORPHO(MORPHO)/CZK
44.0781
1 MORPHO(MORPHO)/KWD
د.ك0.643245
1 MORPHO(MORPHO)/ILS
7.10733
1 MORPHO(MORPHO)/NOK
kr21.49071
1 MORPHO(MORPHO)/NZD
$3.54312

MORPHO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MORPHO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MORPHO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MORPHO kohta

Kui palju on MORPHO (MORPHO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MORPHO hind USD on 2.109 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MORPHO/USD hind?
Praegune hind MORPHO/USD on $ 2.109. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MORPHO turukapitalisatsioon?
MORPHO turukapitalisatsioon on $ 691.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MORPHO ringlev varu?
MORPHO ringlev varu on 327.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MORPHO (ATH) hind?
MORPHO saavutab ATH hinna summas 4.172571665276972 USD.
Mis oli kõigi aegade MORPHO madalaim (ATL) hind?
MORPHO nägi ATL hinda summas 0.7098719962197908 USD.
Milline on MORPHO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MORPHO kauplemismaht on $ 1.05M USD.
Kas MORPHO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MORPHO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MORPHO hinna ennustust.
MORPHO (MORPHO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 MORPHO = 2.109 USD

Kauplemine: MORPHO

