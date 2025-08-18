MORPHO (MORPHO) reaalajas hind on $ 2.109. Viimase 24 tunni jooksul MORPHO kaubeldud madalaim $ 1.966 ja kõrgeim $ 2.1278 näitab aktiivset turu volatiivsust. MORPHOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.172571665276972 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7098719962197908.
Lüliajalise tootluse osas on MORPHO muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, -0.57% 24 tunni vältel -0.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MORPHO (MORPHO) – turuteave
No.102
$ 691.30M
$ 691.30M$ 691.30M
$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M
$ 2.11B
$ 2.11B$ 2.11B
327.79M
327.79M 327.79M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
32.77%
0.01%
ETH
MORPHO praegune turukapitalisatsioon on $ 691.30M$ 1.05M 24 tunnise kauplemismahuga. MORPHO ringlev varu on 327.79M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.11B.
MORPHO (MORPHO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MORPHO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.012094
-0.57%
30 päeva
$ +0.0518
+2.51%
60 päeva
$ +0.7695
+57.44%
90 päeva
$ +0.4735
+28.95%
MORPHO Hinnamuutus täna
Täna registreeris MORPHO muutuse $ -0.012094 (-0.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MORPHO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0518 (+2.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MORPHO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MORPHO $ +0.7695 (+57.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MORPHO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.4735 (+28.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MORPHO (MORPHO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.
MORPHO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MORPHO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MORPHO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MORPHO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MORPHO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MORPHO hinna ennustus (USD)
Kui palju on MORPHO (MORPHO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MORPHO (MORPHO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MORPHO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MORPHO (MORPHO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MORPHO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MORPHO (MORPHO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MORPHO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MORPHO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.