MORPHO (MORPHO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MORPHO (MORPHO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MORPHO (MORPHO) teave Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. Ametlik veebisait: https://morpho.org/ Valge raamat: https://docs.morpho.org/whitepapers/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2 Ostke MORPHO kohe!

MORPHO (MORPHO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MORPHO (MORPHO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 679.33M $ 679.33M $ 679.33M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 327.80M $ 327.80M $ 327.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.07B $ 2.07B $ 2.07B Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 Praegune hind: $ 2.0724 $ 2.0724 $ 2.0724 Lisateave MORPHO (MORPHO) hinna kohta

MORPHO (MORPHO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MORPHO (MORPHO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MORPHO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MORPHO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MORPHO tokeni tokenoomikat, avastage MORPHO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MORPHO Kas olete huvitatud MORPHO (MORPHO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MORPHO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MORPHO MEXC-ist osta!

MORPHO (MORPHO) hinna ajalugu MORPHO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MORPHO hinna ajalugu kohe!

MORPHO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MORPHO võiks suunduda? Meie MORPHO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MORPHO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!