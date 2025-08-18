Rohkem infot MINIMA

MINIMA logo

MINIMA hind(MINIMA)

1 MINIMA/USD reaalajas hind:

MINIMA (MINIMA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:38:04 (UTC+8)

MINIMA (MINIMA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.80%

+0.67%

+8.47%

+8.47%

MINIMA (MINIMA) reaalajas hind on $ 0.02253. Viimase 24 tunni jooksul MINIMA kaubeldud madalaim $ 0.02085 ja kõrgeim $ 0.02533 näitab aktiivset turu volatiivsust. MINIMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13507396487566234 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010783581541609933.

Lüliajalise tootluse osas on MINIMA muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, +0.67% 24 tunni vältel +8.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MINIMA (MINIMA) – turuteave

No.1203

40.26%

MINIMA

MINIMA praegune turukapitalisatsioon on $ 9.07M $ 543.85K 24 tunnise kauplemismahuga. MINIMA ringlev varu on 402.67M, mille koguvaru on 999991228. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.53M.

MINIMA (MINIMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MINIMA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0001499+0.67%
30 päeva$ +0.00308+15.83%
60 päeva$ -0.00634-21.97%
90 päeva$ -0.0174-43.58%
MINIMA Hinnamuutus täna

Täna registreeris MINIMA muutuse $ +0.0001499 (+0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MINIMA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00308 (+15.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MINIMA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MINIMA $ -0.00634 (-21.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MINIMA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0174 (-43.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MINIMA (MINIMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MINIMA hinnaajaloo lehte.

Mis on MINIMA (MINIMA)

The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

MINIMA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MINIMA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MINIMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MINIMA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MINIMA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MINIMA hinna ennustus (USD)

Kui palju on MINIMA (MINIMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MINIMA (MINIMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MINIMA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MINIMA hinna ennustust kohe!

MINIMA (MINIMA) tokenoomika

MINIMA (MINIMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MINIMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MINIMA (MINIMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MINIMA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MINIMA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MINIMA kohalike valuutade suhtes

1 MINIMA(MINIMA)/VND
592.87695
1 MINIMA(MINIMA)/AUD
A$0.0342456
1 MINIMA(MINIMA)/GBP
0.0164469
1 MINIMA(MINIMA)/EUR
0.0191505
1 MINIMA(MINIMA)/USD
$0.02253
1 MINIMA(MINIMA)/MYR
RM0.0948513
1 MINIMA(MINIMA)/TRY
0.9189987
1 MINIMA(MINIMA)/JPY
¥3.31191
1 MINIMA(MINIMA)/ARS
ARS$29.2216353
1 MINIMA(MINIMA)/RUB
1.7958663
1 MINIMA(MINIMA)/INR
1.9716003
1 MINIMA(MINIMA)/IDR
Rp363.3870459
1 MINIMA(MINIMA)/KRW
31.2914664
1 MINIMA(MINIMA)/PHP
1.2740715
1 MINIMA(MINIMA)/EGP
￡E.1.0872978
1 MINIMA(MINIMA)/BRL
R$0.121662
1 MINIMA(MINIMA)/CAD
C$0.0310914
1 MINIMA(MINIMA)/BDT
2.7360432
1 MINIMA(MINIMA)/NGN
34.5551622
1 MINIMA(MINIMA)/UAH
0.9284613
1 MINIMA(MINIMA)/VES
Bs3.04155
1 MINIMA(MINIMA)/CLP
$21.71892
1 MINIMA(MINIMA)/PKR
Rs6.3822984
1 MINIMA(MINIMA)/KZT
12.1979673
1 MINIMA(MINIMA)/THB
฿0.7297467
1 MINIMA(MINIMA)/TWD
NT$0.6765759
1 MINIMA(MINIMA)/AED
د.إ0.0826851
1 MINIMA(MINIMA)/CHF
Fr0.018024
1 MINIMA(MINIMA)/HKD
HK$0.1761846
1 MINIMA(MINIMA)/AMD
֏8.6123178
1 MINIMA(MINIMA)/MAD
.د.م0.2025447
1 MINIMA(MINIMA)/MXN
$0.4251411
1 MINIMA(MINIMA)/PLN
0.0820092
1 MINIMA(MINIMA)/RON
лв0.0973296
1 MINIMA(MINIMA)/SEK
kr0.2151615
1 MINIMA(MINIMA)/BGN
лв0.0376251
1 MINIMA(MINIMA)/HUF
Ft7.606128
1 MINIMA(MINIMA)/CZK
0.470877
1 MINIMA(MINIMA)/KWD
د.ك0.00687165
1 MINIMA(MINIMA)/ILS
0.0759261
1 MINIMA(MINIMA)/NOK
kr0.2295807
1 MINIMA(MINIMA)/NZD
$0.0378504

MINIMA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MINIMA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MINIMA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MINIMA kohta

Kui palju on MINIMA (MINIMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MINIMA hind USD on 0.02253 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MINIMA/USD hind?
Praegune hind MINIMA/USD on $ 0.02253. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MINIMA turukapitalisatsioon?
MINIMA turukapitalisatsioon on $ 9.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MINIMA ringlev varu?
MINIMA ringlev varu on 402.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MINIMA (ATH) hind?
MINIMA saavutab ATH hinna summas 0.13507396487566234 USD.
Mis oli kõigi aegade MINIMA madalaim (ATL) hind?
MINIMA nägi ATL hinda summas 0.010783581541609933 USD.
Milline on MINIMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MINIMA kauplemismaht on $ 543.85K USD.
Kas MINIMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MINIMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MINIMA hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:38:04 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

