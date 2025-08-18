MINIMA (MINIMA) reaalajas hind on $ 0.02253. Viimase 24 tunni jooksul MINIMA kaubeldud madalaim $ 0.02085 ja kõrgeim $ 0.02533 näitab aktiivset turu volatiivsust. MINIMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.13507396487566234 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010783581541609933.
Lüliajalise tootluse osas on MINIMA muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, +0.67% 24 tunni vältel +8.47% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MINIMA (MINIMA) – turuteave
MINIMA praegune turukapitalisatsioon on $ 9.07M$ 543.85K 24 tunnise kauplemismahuga. MINIMA ringlev varu on 402.67M, mille koguvaru on 999991228. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.53M.
MINIMA (MINIMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MINIMA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0001499
+0.67%
30 päeva
$ +0.00308
+15.83%
60 päeva
$ -0.00634
-21.97%
90 päeva
$ -0.0174
-43.58%
MINIMA Hinnamuutus täna
Täna registreeris MINIMA muutuse $ +0.0001499 (+0.67%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MINIMA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00308 (+15.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MINIMA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MINIMA $ -0.00634 (-21.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MINIMA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0174 (-43.58%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MINIMA (MINIMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.
MINIMA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MINIMA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MINIMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MINIMA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MINIMA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MINIMA hinna ennustus (USD)
Kui palju on MINIMA (MINIMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MINIMA (MINIMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MINIMA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MINIMA (MINIMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MINIMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MINIMA (MINIMA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MINIMA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MINIMA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
