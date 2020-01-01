MINIMA (MINIMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MINIMA (MINIMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MINIMA (MINIMA) teave The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise. Ametlik veebisait: https://www.minima.global/ Valge raamat: https://docs.minima.global/minima_pdfs/Minima_Whitepaper_v11.pdf Plokiahela Explorer: https://block.minima.global Ostke MINIMA kohe!

MINIMA (MINIMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MINIMA (MINIMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Koguvaru: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Ringlev varu: $ 402.67M $ 402.67M $ 402.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.54M $ 19.54M $ 19.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.15902 $ 0.15902 $ 0.15902 Kõigi aegade madalaim: $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 $ 0.010783581541609933 Praegune hind: $ 0.01954 $ 0.01954 $ 0.01954 Lisateave MINIMA (MINIMA) hinna kohta

MINIMA (MINIMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MINIMA (MINIMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MINIMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MINIMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MINIMA tokeni tokenoomikat, avastage MINIMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MINIMA Kas olete huvitatud MINIMA (MINIMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MINIMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MINIMA MEXC-ist osta!

MINIMA (MINIMA) hinna ajalugu MINIMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MINIMA hinna ajalugu kohe!

MINIMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MINIMA võiks suunduda? Meie MINIMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MINIMA tokeni hinna ennustust kohe!

