The embedded blockchain. The only Layer 1 Protocol that allows any device to run a full constructing and validaing node. Utilizing Minima, any edge device can become it’s own economic agent to securely communicate, and seamlessly create, manage and send tokens. Minima has a growing ecosystem of partners within Web3 and Web2 to deliver use case for #DePIN #RWA #AI and #Enterprise.

KohtNo.1195

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.15%

Ringlev varu402,666,667

Maksimaalne varu1,000,000,000

Koguvaru999,991,227

Ringluse määr0.4026%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.13507396487566234,2024-12-06

Madalaim hind0.010783581541609933,2025-03-13

Avalik plokiahelMINIMA

Loading...