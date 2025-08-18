Rohkem infot MINA

MINA Hinnainfo

MINA Valge raamat

MINA Ametlik veebisait

MINA Tokenoomika

MINA Hinnaprognoos

MINA Ajalugu

MINA – ostujuhend

MINA-usaldusraha valuutakonverter

MINA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mina Protocol logo

Mina Protocol hind(MINA)

1 MINA/USD reaalajas hind:

$0.1959
$0.1959$0.1959
-1.60%1D
USD
Mina Protocol (MINA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:47:16 (UTC+8)

Mina Protocol (MINA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1925
$ 0.1925$ 0.1925
24 h madal
$ 0.2004
$ 0.2004$ 0.2004
24 h kõrge

$ 0.1925
$ 0.1925$ 0.1925

$ 0.2004
$ 0.2004$ 0.2004

$ 9.91409787
$ 9.91409787$ 9.91409787

$ 0.14716687850259458
$ 0.14716687850259458$ 0.14716687850259458

-0.41%

-1.60%

-3.17%

-3.17%

Mina Protocol (MINA) reaalajas hind on $ 0.1959. Viimase 24 tunni jooksul MINA kaubeldud madalaim $ 0.1925 ja kõrgeim $ 0.2004 näitab aktiivset turu volatiivsust. MINAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.91409787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14716687850259458.

Lüliajalise tootluse osas on MINA muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -1.60% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mina Protocol (MINA) – turuteave

No.190

$ 244.32M
$ 244.32M$ 244.32M

$ 979.35K
$ 979.35K$ 979.35K

$ 244.32M
$ 244.32M$ 244.32M

1.25B
1.25B 1.25B

--
----

1,247,144,890.8400393
1,247,144,890.8400393 1,247,144,890.8400393

0.01%

MINA

Mina Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 244.32M $ 979.35K 24 tunnise kauplemismahuga. MINA ringlev varu on 1.25B, mille koguvaru on 1247144890.8400393. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Mina Protocol (MINA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mina Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003185-1.60%
30 päeva$ -0.0189-8.80%
60 päeva$ +0.0252+14.76%
90 päeva$ -0.0537-21.52%
Mina Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris MINA muutuse $ -0.003185 (-1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mina Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0189 (-8.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mina Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MINA $ +0.0252 (+14.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mina Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0537 (-21.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mina Protocol (MINA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mina Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Mina Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mina Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MINA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mina Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mina Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mina Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mina Protocol (MINA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mina Protocol (MINA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mina Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mina Protocol hinna ennustust kohe!

Mina Protocol (MINA) tokenoomika

Mina Protocol (MINA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MINA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mina Protocol (MINA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mina Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mina Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MINA kohalike valuutade suhtes

1 Mina Protocol(MINA)/VND
5,155.1085
1 Mina Protocol(MINA)/AUD
A$0.297768
1 Mina Protocol(MINA)/GBP
0.143007
1 Mina Protocol(MINA)/EUR
0.166515
1 Mina Protocol(MINA)/USD
$0.1959
1 Mina Protocol(MINA)/MYR
RM0.824739
1 Mina Protocol(MINA)/TRY
7.990761
1 Mina Protocol(MINA)/JPY
¥28.7973
1 Mina Protocol(MINA)/ARS
ARS$254.084259
1 Mina Protocol(MINA)/RUB
15.615189
1 Mina Protocol(MINA)/INR
17.143209
1 Mina Protocol(MINA)/IDR
Rp3,159.676977
1 Mina Protocol(MINA)/KRW
272.081592
1 Mina Protocol(MINA)/PHP
11.078145
1 Mina Protocol(MINA)/EGP
￡E.9.454134
1 Mina Protocol(MINA)/BRL
R$1.05786
1 Mina Protocol(MINA)/CAD
C$0.270342
1 Mina Protocol(MINA)/BDT
23.790096
1 Mina Protocol(MINA)/NGN
300.459666
1 Mina Protocol(MINA)/UAH
8.073039
1 Mina Protocol(MINA)/VES
Bs26.4465
1 Mina Protocol(MINA)/CLP
$188.8476
1 Mina Protocol(MINA)/PKR
Rs55.494552
1 Mina Protocol(MINA)/KZT
106.062219
1 Mina Protocol(MINA)/THB
฿6.32757
1 Mina Protocol(MINA)/TWD
NT$5.882877
1 Mina Protocol(MINA)/AED
د.إ0.718953
1 Mina Protocol(MINA)/CHF
Fr0.15672
1 Mina Protocol(MINA)/HKD
HK$1.531938
1 Mina Protocol(MINA)/AMD
֏74.884734
1 Mina Protocol(MINA)/MAD
.د.م1.761141
1 Mina Protocol(MINA)/MXN
$3.696633
1 Mina Protocol(MINA)/PLN
0.713076
1 Mina Protocol(MINA)/RON
лв0.846288
1 Mina Protocol(MINA)/SEK
kr1.870845
1 Mina Protocol(MINA)/BGN
лв0.327153
1 Mina Protocol(MINA)/HUF
Ft66.13584
1 Mina Protocol(MINA)/CZK
4.09431
1 Mina Protocol(MINA)/KWD
د.ك0.0597495
1 Mina Protocol(MINA)/ILS
0.660183
1 Mina Protocol(MINA)/NOK
kr1.996221
1 Mina Protocol(MINA)/NZD
$0.329112

Mina Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mina Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mina Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mina Protocol kohta

Kui palju on Mina Protocol (MINA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MINA hind USD on 0.1959 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MINA/USD hind?
Praegune hind MINA/USD on $ 0.1959. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mina Protocol turukapitalisatsioon?
MINA turukapitalisatsioon on $ 244.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MINA ringlev varu?
MINA ringlev varu on 1.25B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MINA (ATH) hind?
MINA saavutab ATH hinna summas 9.91409787 USD.
Mis oli kõigi aegade MINA madalaim (ATL) hind?
MINA nägi ATL hinda summas 0.14716687850259458 USD.
Milline on MINA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MINA kauplemismaht on $ 979.35K USD.
Kas MINA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MINA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MINA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:47:16 (UTC+8)

Mina Protocol (MINA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MINA/USD kalkulaator

Summa

MINA
MINA
USD
USD

1 MINA = 0.1959 USD

Kauplemine: MINA

MINAUSDC
$0.1961
$0.1961$0.1961
-1.65%
MINAUSDT
$0.1959
$0.1959$0.1959
-1.65%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu