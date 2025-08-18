Mina Protocol (MINA) reaalajas hind on $ 0.1959. Viimase 24 tunni jooksul MINA kaubeldud madalaim $ 0.1925 ja kõrgeim $ 0.2004 näitab aktiivset turu volatiivsust. MINAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.91409787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.14716687850259458.
Lüliajalise tootluse osas on MINA muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, -1.60% 24 tunni vältel -3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mina Protocol (MINA) – turuteave
Mina Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 244.32M$ 979.35K 24 tunnise kauplemismahuga. MINA ringlev varu on 1.25B, mille koguvaru on 1247144890.8400393. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Mina Protocol (MINA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mina Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003185
-1.60%
30 päeva
$ -0.0189
-8.80%
60 päeva
$ +0.0252
+14.76%
90 päeva
$ -0.0537
-21.52%
Mina Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris MINA muutuse $ -0.003185 (-1.60%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mina Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0189 (-8.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mina Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MINA $ +0.0252 (+14.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mina Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0537 (-21.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mina Protocol (MINA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
Mina Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mina Protocol (MINA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mina Protocol (MINA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mina Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mina Protocol (MINA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MINA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
