Mina Protocol (MINA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mina Protocol (MINA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mina Protocol (MINA) teave Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network. Ametlik veebisait: https://minaprotocol.com/ Valge raamat: https://minaprotocol.com/docs Plokiahela Explorer: https://minaexplorer.com/ Ostke MINA kohe!

Mina Protocol (MINA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mina Protocol (MINA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 226.25M $ 226.25M $ 226.25M Koguvaru: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Ringlev varu: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 226.25M $ 226.25M $ 226.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 12.013 $ 12.013 $ 12.013 Kõigi aegade madalaim: $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 $ 0.14716687850259458 Praegune hind: $ 0.1813 $ 0.1813 $ 0.1813 Lisateave Mina Protocol (MINA) hinna kohta

Mina Protocol (MINA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mina Protocol (MINA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MINA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MINA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MINA tokeni tokenoomikat, avastage MINA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MINA Kas olete huvitatud Mina Protocol (MINA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MINA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MINA MEXC-ist osta!

Mina Protocol (MINA) hinna ajalugu MINA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MINA hinna ajalugu kohe!

MINA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MINA võiks suunduda? Meie MINA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MINA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!