Rohkem infot MEY

MEY Hinnainfo

MEY Valge raamat

MEY Ametlik veebisait

MEY Tokenoomika

MEY Hinnaprognoos

MEY Ajalugu

MEY – ostujuhend

MEY-usaldusraha valuutakonverter

MEY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Mey Network logo

Mey Network hind(MEY)

1 MEY/USD reaalajas hind:

$0.02673
$0.02673$0.02673
-0.26%1D
USD
Mey Network (MEY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:26 (UTC+8)

Mey Network (MEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02626
$ 0.02626$ 0.02626
24 h madal
$ 0.027
$ 0.027$ 0.027
24 h kõrge

$ 0.02626
$ 0.02626$ 0.02626

$ 0.027
$ 0.027$ 0.027

$ 0.4906243303518219
$ 0.4906243303518219$ 0.4906243303518219

$ 0.02039484590784851
$ 0.02039484590784851$ 0.02039484590784851

0.00%

-0.26%

+2.72%

+2.72%

Mey Network (MEY) reaalajas hind on $ 0.02673. Viimase 24 tunni jooksul MEY kaubeldud madalaim $ 0.02626 ja kõrgeim $ 0.027 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4906243303518219 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02039484590784851.

Lüliajalise tootluse osas on MEY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel +2.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mey Network (MEY) – turuteave

No.1269

$ 7.60M
$ 7.60M$ 7.60M

$ 19.04K
$ 19.04K$ 19.04K

$ 61.48M
$ 61.48M$ 61.48M

284.31M
284.31M 284.31M

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

2,300,000,000
2,300,000,000 2,300,000,000

12.36%

BASE

Mey Network praegune turukapitalisatsioon on $ 7.60M $ 19.04K 24 tunnise kauplemismahuga. MEY ringlev varu on 284.31M, mille koguvaru on 2300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.48M.

Mey Network (MEY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mey Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000697-0.26%
30 päeva$ +0.00135+5.31%
60 päeva$ +0.00317+13.45%
90 päeva$ -0.00928-25.78%
Mey Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEY muutuse $ -0.0000697 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mey Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00135 (+5.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mey Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEY $ +0.00317 (+13.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mey Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00928 (-25.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mey Network (MEY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mey Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Mey Network (MEY)

Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.

Mey Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mey Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mey Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mey Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mey Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mey Network (MEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mey Network (MEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mey Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mey Network hinna ennustust kohe!

Mey Network (MEY) tokenoomika

Mey Network (MEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mey Network (MEY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mey Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mey Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEY kohalike valuutade suhtes

1 Mey Network(MEY)/VND
703.39995
1 Mey Network(MEY)/AUD
A$0.0408969
1 Mey Network(MEY)/GBP
0.0195129
1 Mey Network(MEY)/EUR
0.0227205
1 Mey Network(MEY)/USD
$0.02673
1 Mey Network(MEY)/MYR
RM0.1125333
1 Mey Network(MEY)/TRY
1.0919205
1 Mey Network(MEY)/JPY
¥3.92931
1 Mey Network(MEY)/ARS
ARS$34.6241709
1 Mey Network(MEY)/RUB
2.1287772
1 Mey Network(MEY)/INR
2.3391423
1 Mey Network(MEY)/IDR
Rp431.1289719
1 Mey Network(MEY)/KRW
37.1247624
1 Mey Network(MEY)/PHP
1.5177294
1 Mey Network(MEY)/EGP
￡E.1.2889206
1 Mey Network(MEY)/BRL
R$0.144342
1 Mey Network(MEY)/CAD
C$0.0368874
1 Mey Network(MEY)/BDT
3.2426163
1 Mey Network(MEY)/NGN
40.9340547
1 Mey Network(MEY)/UAH
1.1015433
1 Mey Network(MEY)/VES
Bs3.60855
1 Mey Network(MEY)/CLP
$25.76772
1 Mey Network(MEY)/PKR
Rs7.5656592
1 Mey Network(MEY)/KZT
14.4563859
1 Mey Network(MEY)/THB
฿0.8649828
1 Mey Network(MEY)/TWD
NT$0.8027019
1 Mey Network(MEY)/AED
د.إ0.0980991
1 Mey Network(MEY)/CHF
Fr0.021384
1 Mey Network(MEY)/HKD
HK$0.2090286
1 Mey Network(MEY)/AMD
֏10.2178098
1 Mey Network(MEY)/MAD
.د.م0.2403027
1 Mey Network(MEY)/MXN
$0.5003856
1 Mey Network(MEY)/PLN
0.0970299
1 Mey Network(MEY)/RON
лв0.1154736
1 Mey Network(MEY)/SEK
kr0.2547369
1 Mey Network(MEY)/BGN
лв0.0446391
1 Mey Network(MEY)/HUF
Ft9.0181674
1 Mey Network(MEY)/CZK
0.5583897
1 Mey Network(MEY)/KWD
د.ك0.00815265
1 Mey Network(MEY)/ILS
0.0900801
1 Mey Network(MEY)/NOK
kr0.2715768
1 Mey Network(MEY)/NZD
$0.0449064

Mey Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mey Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mey Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mey Network kohta

Kui palju on Mey Network (MEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEY hind USD on 0.02673 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEY/USD hind?
Praegune hind MEY/USD on $ 0.02673. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mey Network turukapitalisatsioon?
MEY turukapitalisatsioon on $ 7.60M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEY ringlev varu?
MEY ringlev varu on 284.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEY (ATH) hind?
MEY saavutab ATH hinna summas 0.4906243303518219 USD.
Mis oli kõigi aegade MEY madalaim (ATL) hind?
MEY nägi ATL hinda summas 0.02039484590784851 USD.
Milline on MEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEY kauplemismaht on $ 19.04K USD.
Kas MEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:26 (UTC+8)

Mey Network (MEY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MEY/USD kalkulaator

Summa

MEY
MEY
USD
USD

1 MEY = 0.02673 USD

Kauplemine: MEY

MEYUSDT
$0.02673
$0.02673$0.02673
-0.26%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu