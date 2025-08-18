Mey Network (MEY) reaalajas hind on $ 0.02673. Viimase 24 tunni jooksul MEY kaubeldud madalaim $ 0.02626 ja kõrgeim $ 0.027 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4906243303518219 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02039484590784851.
Lüliajalise tootluse osas on MEY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel +2.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mey Network (MEY) – turuteave
No.1269
$ 7.60M
$ 7.60M
$ 19.04K
$ 19.04K
$ 61.48M
$ 61.48M
284.31M
284.31M
2,300,000,000
2,300,000,000
2,300,000,000
2,300,000,000
12.36%
BASE
Mey Network praegune turukapitalisatsioon on $ 7.60M$ 19.04K 24 tunnise kauplemismahuga. MEY ringlev varu on 284.31M, mille koguvaru on 2300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.48M.
Mey Network (MEY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mey Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000697
-0.26%
30 päeva
$ +0.00135
+5.31%
60 päeva
$ +0.00317
+13.45%
90 päeva
$ -0.00928
-25.78%
Mey Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEY muutuse $ -0.0000697 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mey Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00135 (+5.31%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mey Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEY $ +0.00317 (+13.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mey Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00928 (-25.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mey Network (MEY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions.
Mey Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mey Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mey Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mey Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mey Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mey Network (MEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mey Network (MEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mey Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mey Network (MEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mey Network (MEY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mey Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mey Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
