Mey Network (MEY) teave Mey Network is an innovative ecosystem powered by MeyFi and Meychain, enabling secure, scalable, and efficient asset tokenization and decentralized finance. Mey Network is a global tokenized real estate investment platform aimed at revolutionizing real estate investment, management, and transactions. Ametlik veebisait: https://mey.network/ Valge raamat: https://docs.mey.network/mey-network Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x8bFAc1b375bf2894D6F12fb2Eb48B1C1a7916789 Ostke MEY kohe!

Mey Network (MEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mey Network (MEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.28M Koguvaru: $ 2.30B Ringlev varu: $ 284.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 58.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.06421 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02039484590784851 Praegune hind: $ 0.02559

Mey Network (MEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mey Network (MEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEY tokeni tokenoomikat, avastage MEY tokeni reaalajas hinda!

