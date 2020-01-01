Metis (METIS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metis (METIS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Metis (METIS) teave Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI. Ametlik veebisait: https://www.metis.io Valge raamat: https://docs.metis.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Ostke METIS kohe!

Metis (METIS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metis (METIS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 108.44M $ 108.44M $ 108.44M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 166.30M $ 166.30M $ 166.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 323.04 $ 323.04 $ 323.04 Kõigi aegade madalaim: $ 3.29299133 $ 3.29299133 $ 3.29299133 Praegune hind: $ 16.63 $ 16.63 $ 16.63 Lisateave Metis (METIS) hinna kohta

Metis (METIS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metis (METIS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate METIS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: METIS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate METIS tokeni tokenoomikat, avastage METIS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust METIS Kas olete huvitatud Metis (METIS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid METIS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas METIS MEXC-ist osta!

Metis (METIS) hinna ajalugu METIS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage METIS hinna ajalugu kohe!

METIS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu METIS võiks suunduda? Meie METIS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake METIS tokeni hinna ennustust kohe!

