ApeCoin (APE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ApeCoin (APE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

ApeCoin (APE) teave APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond. Ametlik veebisait: http://apecoin.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381 Ostke APE kohe!

ApeCoin (APE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ApeCoin (APE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 455.05M $ 455.05M $ 455.05M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 752.65M $ 752.65M $ 752.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 604.60M $ 604.60M $ 604.60M Kõigi aegade kõrgeim: $ 50 $ 50 $ 50 Kõigi aegade madalaim: $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 $ 0.3544842084576708 Praegune hind: $ 0.6046 $ 0.6046 $ 0.6046 Lisateave ApeCoin (APE) hinna kohta

ApeCoin (APE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ApeCoin (APE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APE tokeni tokenoomikat, avastage APE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust APE Kas olete huvitatud ApeCoin (APE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid APE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas APE MEXC-ist osta!

ApeCoin (APE) hinna ajalugu APE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage APE hinna ajalugu kohe!

APE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APE võiks suunduda? Meie APE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APE tokeni hinna ennustust kohe!

