DOGE (DOGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DOGE (DOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DOGE (DOGE) teave Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too. Ametlik veebisait: http://dogecoin.com/ Valge raamat: https://github.com/dogecoin/dogecoin/blob/master/README.md Plokiahela Explorer: https://blockchair.com/dogecoin Ostke DOGE kohe!

DOGE (DOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DOGE (DOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.00B $ 32.00B $ 32.00B Koguvaru: $ 150.59B $ 150.59B $ 150.59B Ringlev varu: $ 150.59B $ 150.59B $ 150.59B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.00B $ 32.00B $ 32.00B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.74 $ 0.74 $ 0.74 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 $ 0.000085474399384111 Praegune hind: $ 0.21247 $ 0.21247 $ 0.21247 Lisateave DOGE (DOGE) hinna kohta

DOGE (DOGE) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas DOGE tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Issuance Mechanism Dogecoin operates on a Proof-of-Work (PoW) blockchain using the Scrypt hashing algorithm. Its issuance mechanism is characterized by: Block Rewards: Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule.

Miners receive a fixed reward of 10,000 DOGE for each block mined. This reward was set in March 2014 at the 100,000th block, replacing the original random block reward schedule. No Halving: Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate.

Unlike Bitcoin, Dogecoin’s block reward does not halve over time. This results in a steady, perpetual inflation rate. Annual Issuance: Approximately 5 billion new DOGE are issued each year, with a block time of about 1 minute. This leads to a continuous increase in total supply, with no maximum cap. Parameter Value/Description Block Reward 10,000 DOGE per block Block Time ~1 minute Annual Issuance ~5 billion DOGE Supply Cap None (uncapped) Consensus Proof-of-Work (Scrypt) Allocation Mechanism No Pre-mine or ICO: Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors.

Dogecoin did not have a pre-mine, initial coin offering (ICO), or private funding rounds. There was no allocation to founders, team, or early investors. Mining Distribution: All DOGE in circulation have been distributed through mining rewards, making the distribution community-driven and open to anyone participating in the network. Usage and Incentive Mechanism Dogecoin’s primary use cases and incentives include: Peer-to-Peer Payments: DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times.

DOGE is widely used for tipping, microtransactions, and online payments due to its low transaction fees and fast confirmation times. Community Initiatives: The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships.

The Dogecoin community has historically used DOGE for charitable donations, crowdfunding, and sponsorships. Network Incentives: Miners are incentivized by the block rewards, which provide a steady income for securing the network. Use Case Description Payments Fast, low-fee transactions for goods, services, tipping Community Initiatives Charity, crowdfunding, sponsorships Mining Incentives Block rewards for network security Locking Mechanism No Native Locking: Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable.

Dogecoin does not implement a native token locking or vesting mechanism at the protocol level. All mined DOGE are immediately liquid and transferable. No Vesting Schedules: There are no vesting or lock-up periods for any allocation, as there was no pre-mine or team allocation. Unlocking Time Continuous Unlocking via Mining: New DOGE are “unlocked” continuously as miners validate new blocks. There is no scheduled unlocking event or vesting period; issuance is ongoing and predictable. Summary Table Aspect Dogecoin Mechanism/Policy Issuance Fixed block reward, perpetual inflation Allocation 100% via mining, no pre-mine or team allocation Usage/Incentives Payments, tipping, community, mining rewards Locking None (all tokens liquid upon issuance) Unlocking Continuous via mining, no vesting or scheduled unlocks Additional Notes Community Governance: Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance).

Dogecoin’s development and ecosystem are community-driven, with the Dogecoin Foundation supporting ongoing initiatives and exploring future upgrades (e.g., potential PoS transition, charitable issuance). Inflation Impact: The perpetual issuance model ensures ongoing miner incentives but introduces continuous inflation, which is offset by Dogecoin’s focus on utility and community engagement. Dogecoin’s token economics are unique among major cryptocurrencies for their simplicity, transparency, and community-centric approach, with all supply distributed through open mining and no artificial scarcity or complex vesting schedules.

DOGE (DOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DOGE (DOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DOGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DOGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DOGE tokeni tokenoomikat, avastage DOGE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust DOGE Kas olete huvitatud DOGE (DOGE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid DOGE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas DOGE MEXC-ist osta!

DOGE (DOGE) hinna ajalugu DOGE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage DOGE hinna ajalugu kohe!

DOGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DOGE võiks suunduda? Meie DOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DOGE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!