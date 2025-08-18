Rohkem infot METIS

Metis hind(METIS)

$17.96
-1.85%1D
Metis (METIS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:46:53 (UTC+8)

Metis (METIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.05%

-1.84%

-5.73%

-5.73%

Metis (METIS) reaalajas hind on $ 17.96. Viimase 24 tunni jooksul METIS kaubeldud madalaim $ 17.36 ja kõrgeim $ 18.37 näitab aktiivset turu volatiivsust. METISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 322.9957981463216 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.29299133.

Lüliajalise tootluse osas on METIS muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel -5.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metis (METIS) – turuteave

No.344

65.20%

ETH

Metis praegune turukapitalisatsioon on $ 117.11M $ 912.99K 24 tunnise kauplemismahuga. METIS ringlev varu on 6.52M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 179.60M.

Metis (METIS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Metis tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.3385-1.84%
30 päeva$ -0.62-3.34%
60 päeva$ +2.7+17.69%
90 päeva$ -2.06-10.29%
Metis Hinnamuutus täna

Täna registreeris METIS muutuse $ -0.3385 (-1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Metis 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.62 (-3.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Metis 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus METIS $ +2.7 (+17.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Metis 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.06 (-10.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Metis (METIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Metis hinnaajaloo lehte.

Mis on Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Metis on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metis investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida METIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Metis kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metis ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Metis hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metis (METIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metis (METIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metis hinna ennustust kohe!

Metis (METIS) tokenoomika

Metis (METIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Metis (METIS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Metis osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metis osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

METIS kohalike valuutade suhtes

1 Metis(METIS)/VND
472,617.4
1 Metis(METIS)/AUD
A$27.2992
1 Metis(METIS)/GBP
13.1108
1 Metis(METIS)/EUR
15.266
1 Metis(METIS)/USD
$17.96
1 Metis(METIS)/MYR
RM75.6116
1 Metis(METIS)/TRY
732.5884
1 Metis(METIS)/JPY
¥2,640.12
1 Metis(METIS)/ARS
ARS$23,294.2996
1 Metis(METIS)/RUB
1,431.5916
1 Metis(METIS)/INR
1,571.6796
1 Metis(METIS)/IDR
Rp289,677.3788
1 Metis(METIS)/KRW
24,944.2848
1 Metis(METIS)/PHP
1,015.638
1 Metis(METIS)/EGP
￡E.866.7496
1 Metis(METIS)/BRL
R$96.984
1 Metis(METIS)/CAD
C$24.7848
1 Metis(METIS)/BDT
2,181.0624
1 Metis(METIS)/NGN
27,545.9704
1 Metis(METIS)/UAH
740.1316
1 Metis(METIS)/VES
Bs2,424.6
1 Metis(METIS)/CLP
$17,313.44
1 Metis(METIS)/PKR
Rs5,087.7088
1 Metis(METIS)/KZT
9,723.7236
1 Metis(METIS)/THB
฿580.108
1 Metis(METIS)/TWD
NT$539.3388
1 Metis(METIS)/AED
د.إ65.9132
1 Metis(METIS)/CHF
Fr14.368
1 Metis(METIS)/HKD
HK$140.4472
1 Metis(METIS)/AMD
֏6,865.3896
1 Metis(METIS)/MAD
.د.م161.4604
1 Metis(METIS)/MXN
$338.9052
1 Metis(METIS)/PLN
65.3744
1 Metis(METIS)/RON
лв77.5872
1 Metis(METIS)/SEK
kr171.518
1 Metis(METIS)/BGN
лв29.9932
1 Metis(METIS)/HUF
Ft6,063.296
1 Metis(METIS)/CZK
375.364
1 Metis(METIS)/KWD
د.ك5.4778
1 Metis(METIS)/ILS
60.5252
1 Metis(METIS)/NOK
kr183.0124
1 Metis(METIS)/NZD
$30.1728

Metis ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Metis võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Metis ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metis kohta

Kui palju on Metis (METIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas METIS hind USD on 17.96 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune METIS/USD hind?
Praegune hind METIS/USD on $ 17.96. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metis turukapitalisatsioon?
METIS turukapitalisatsioon on $ 117.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on METIS ringlev varu?
METIS ringlev varu on 6.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim METIS (ATH) hind?
METIS saavutab ATH hinna summas 322.9957981463216 USD.
Mis oli kõigi aegade METIS madalaim (ATL) hind?
METIS nägi ATL hinda summas 3.29299133 USD.
Milline on METIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine METIS kauplemismaht on $ 912.99K USD.
Kas METIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
METIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METIS hinna ennustust.
Metis (METIS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 METIS = 17.96 USD

