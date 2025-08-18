Metis (METIS) reaalajas hind on $ 17.96. Viimase 24 tunni jooksul METIS kaubeldud madalaim $ 17.36 ja kõrgeim $ 18.37 näitab aktiivset turu volatiivsust. METISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 322.9957981463216 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.29299133.
Lüliajalise tootluse osas on METIS muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -1.84% 24 tunni vältel -5.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Metis (METIS) – turuteave
No.344
$ 117.11M
$ 117.11M
$ 912.99K
$ 912.99K
$ 179.60M
$ 179.60M
6.52M
6.52M
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
65.20%
ETH
Metis praegune turukapitalisatsioon on $ 117.11M$ 912.99K 24 tunnise kauplemismahuga. METIS ringlev varu on 6.52M, mille koguvaru on 10000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 179.60M.
Metis (METIS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Metis tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.3385
-1.84%
30 päeva
$ -0.62
-3.34%
60 päeva
$ +2.7
+17.69%
90 päeva
$ -2.06
-10.29%
Metis Hinnamuutus täna
Täna registreeris METIS muutuse $ -0.3385 (-1.84%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Metis 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.62 (-3.34%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Metis 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus METIS $ +2.7 (+17.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Metis 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.06 (-10.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Metis (METIS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.
Metis on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metis investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida METIS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Metis kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metis ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Metis hinna ennustus (USD)
Kui palju on Metis (METIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metis (METIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Metis (METIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Metis (METIS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Metis osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metis osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.