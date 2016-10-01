Zcash (ZEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Zcash (ZEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Zcash (ZEC) teave Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors. Ametlik veebisait: https://z.cash/ Valge raamat: https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf Plokiahela Explorer: https://zcashblockexplorer.com/ Ostke ZEC kohe!

Zcash (ZEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Zcash (ZEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 617.71M $ 617.71M $ 617.71M Koguvaru: $ 16.17M $ 16.17M $ 16.17M Ringlev varu: $ 16.17M $ 16.17M $ 16.17M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 801.99M $ 801.99M $ 801.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 371.16 $ 371.16 $ 371.16 Kõigi aegade madalaim: $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 Praegune hind: $ 38.19 $ 38.19 $ 38.19 Lisateave Zcash (ZEC) hinna kohta

Zcash (ZEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Zcash (ZEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ZEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ZEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ZEC tokeni tokenoomikat, avastage ZEC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ZEC Kas olete huvitatud Zcash (ZEC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ZEC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ZEC MEXC-ist osta!

Zcash (ZEC) hinna ajalugu ZEC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ZEC hinna ajalugu kohe!

ZEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ZEC võiks suunduda? Meie ZEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ZEC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!