BIO Protocol (BIO) teave BIO Protocol is a new financial layer for decentralized science aimed at accelerating the flow of capital and talent into onchain science. Ametlik veebisait: https://bio.xyz Valge raamat: https://docs.bio.xyz/bio/the-bioconomy/bio-protocol Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/bioJ9JTqW62MLz7UKHU69gtKhPpGi1BQhccj2kmSvUJ Ostke BIO kohe!

BIO Protocol (BIO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BIO Protocol (BIO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 210.35M $ 210.35M $ 210.35M Koguvaru: $ 3.32B $ 3.32B $ 3.32B Ringlev varu: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 418.78M $ 418.78M $ 418.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0501 $ 1.0501 $ 1.0501 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 $ 0.04074391154989823 Praegune hind: $ 0.12614 $ 0.12614 $ 0.12614 Lisateave BIO Protocol (BIO) hinna kohta

BIO Protocol (BIO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BIO Protocol (BIO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BIO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BIO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BIO tokeni tokenoomikat, avastage BIO tokeni reaalajas hinda!

BIO Protocol (BIO) hinna ajalugu BIO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage BIO hinna ajalugu kohe!

