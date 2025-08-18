Rohkem infot MET

MetYa logo

MetYa hind(MET)

1 MET/USD reaalajas hind:

$0.2271
-0.04%1D
USD
MetYa (MET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:37:28 (UTC+8)

MetYa (MET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2232
24 h madal
$ 0.2287
24 h kõrge

$ 0.2232
$ 0.2287
$ 0.3026106966057054
$ 0.06088509988318206
-0.44%

-0.04%

-1.65%

-1.65%

MetYa (MET) reaalajas hind on $ 0.2271. Viimase 24 tunni jooksul MET kaubeldud madalaim $ 0.2232 ja kõrgeim $ 0.2287 näitab aktiivset turu volatiivsust. METkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3026106966057054 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06088509988318206.

Lüliajalise tootluse osas on MET muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MetYa (MET) – turuteave

No.3305

--
$ 60.98K
$ 227.10M
--
1,000,000,000
BSC

MetYa praegune turukapitalisatsioon on -- $ 60.98K 24 tunnise kauplemismahuga. MET ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MetYa (MET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MetYa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000091-0.04%
30 päeva$ +0.0573+33.74%
60 päeva$ +0.1871+467.75%
90 päeva$ +0.1871+467.75%
MetYa Hinnamuutus täna

Täna registreeris MET muutuse $ -0.000091 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MetYa 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0573 (+33.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MetYa 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MET $ +0.1871 (+467.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MetYa 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1871 (+467.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MetYa (MET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MetYa hinnaajaloo lehte.

Mis on MetYa (MET)

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

MetYa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MetYa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MetYa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MetYa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MetYa hinna ennustus (USD)

Kui palju on MetYa (MET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetYa (MET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetYa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MetYa hinna ennustust kohe!

MetYa (MET) tokenoomika

MetYa (MET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MetYa (MET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MetYa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MetYa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MetYa ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MetYa võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MetYa ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MetYa kohta

Kui palju on MetYa (MET) tänapäeval väärt?
Reaalajas MET hind USD on 0.2271 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MET/USD hind?
Praegune hind MET/USD on $ 0.2271. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MetYa turukapitalisatsioon?
MET turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MET ringlev varu?
MET ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MET (ATH) hind?
MET saavutab ATH hinna summas 0.3026106966057054 USD.
Mis oli kõigi aegade MET madalaim (ATL) hind?
MET nägi ATL hinda summas 0.06088509988318206 USD.
Milline on MET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MET kauplemismaht on $ 60.98K USD.
Kas MET sel aastal kõrgemale ka suundub?
MET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MET hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:37:28 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.2271
-0.04%
