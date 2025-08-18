MetYa (MET) reaalajas hind on $ 0.2271. Viimase 24 tunni jooksul MET kaubeldud madalaim $ 0.2232 ja kõrgeim $ 0.2287 näitab aktiivset turu volatiivsust. METkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3026106966057054 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06088509988318206.
Lüliajalise tootluse osas on MET muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MetYa (MET) – turuteave
No.3305
--
----
$ 60.98K
$ 227.10M
--
----
1,000,000,000
BSC
MetYa praegune turukapitalisatsioon on --$ 60.98K 24 tunnise kauplemismahuga. MET ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
MetYa (MET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MetYa tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000091
-0.04%
30 päeva
$ +0.0573
+33.74%
60 päeva
$ +0.1871
+467.75%
90 päeva
$ +0.1871
+467.75%
MetYa Hinnamuutus täna
Täna registreeris MET muutuse $ -0.000091 (-0.04%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MetYa 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0573 (+33.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MetYa 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MET $ +0.1871 (+467.75%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MetYa 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.1871 (+467.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MetYa (MET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.
MetYa on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MetYa investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MetYa kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MetYa ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MetYa hinna ennustus (USD)
Kui palju on MetYa (MET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MetYa (MET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MetYa nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MetYa (MET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MetYa (MET) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MetYa osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MetYa osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
