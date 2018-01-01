MetYa (MET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MetYa (MET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MetYa (MET) teave MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Ametlik veebisait: https://metya.com/ Valge raamat: https://metya.gitbook.io/metya Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Ostke MET kohe!

MetYa (MET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MetYa (MET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 225.70M $ 225.70M $ 225.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Praegune hind: $ 0.2257 $ 0.2257 $ 0.2257 Lisateave MetYa (MET) hinna kohta

MetYa (MET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MetYa (MET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MET tokeni tokenoomikat, avastage MET tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MET Kas olete huvitatud MetYa (MET) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MET ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MET MEXC-ist osta!

MetYa (MET) hinna ajalugu MET hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MET hinna ajalugu kohe!

MET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MET võiks suunduda? Meie MET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MET tokeni hinna ennustust kohe!

