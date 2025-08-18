Rohkem infot VANA

VANA logo

VANA hind(VANA)

1 VANA/USD reaalajas hind:

$4.301
$4.301$4.301
-1.89%1D
USD
VANA (VANA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:34:20 (UTC+8)

VANA (VANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.263
$ 4.263$ 4.263
24 h madal
$ 4.399
$ 4.399$ 4.399
24 h kõrge

$ 4.263
$ 4.263$ 4.263

$ 4.399
$ 4.399$ 4.399

$ 35.53172241495424
$ 35.53172241495424$ 35.53172241495424

$ 3.868850460347094
$ 3.868850460347094$ 3.868850460347094

-0.35%

-1.89%

-5.05%

-5.05%

VANA (VANA) reaalajas hind on $ 4.295. Viimase 24 tunni jooksul VANA kaubeldud madalaim $ 4.263 ja kõrgeim $ 4.399 näitab aktiivset turu volatiivsust. VANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 35.53172241495424 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.868850460347094.

Lüliajalise tootluse osas on VANA muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -1.89% 24 tunni vältel -5.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

VANA (VANA) – turuteave

No.313

$ 129.21M
$ 129.21M$ 129.21M

$ 456.10K
$ 456.10K$ 456.10K

$ 515.40M
$ 515.40M$ 515.40M

30.08M
30.08M 30.08M

120,000,000
120,000,000 120,000,000

112,641,600
112,641,600 112,641,600

25.07%

VANA

VANA praegune turukapitalisatsioon on $ 129.21M $ 456.10K 24 tunnise kauplemismahuga. VANA ringlev varu on 30.08M, mille koguvaru on 112641600. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 515.40M.

VANA (VANA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse VANA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.08285-1.89%
30 päeva$ -0.61-12.44%
60 päeva$ -0.761-15.06%
90 päeva$ -1.526-26.22%
VANA Hinnamuutus täna

Täna registreeris VANA muutuse $ -0.08285 (-1.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

VANA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.61 (-12.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

VANA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VANA $ -0.761 (-15.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

VANA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.526 (-26.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada VANA (VANA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe VANA hinnaajaloo lehte.

Mis on VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

VANA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VANA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida VANA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse VANA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VANA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

VANA hinna ennustus (USD)

Kui palju on VANA (VANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VANA (VANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VANA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake VANA hinna ennustust kohe!

VANA (VANA) tokenoomika

VANA (VANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

VANA (VANA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas VANA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VANA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

VANA kohalike valuutade suhtes

1 VANA(VANA)/VND
113,022.925
1 VANA(VANA)/AUD
A$6.57135
1 VANA(VANA)/GBP
3.13535
1 VANA(VANA)/EUR
3.65075
1 VANA(VANA)/USD
$4.295
1 VANA(VANA)/MYR
RM18.08195
1 VANA(VANA)/TRY
175.45075
1 VANA(VANA)/JPY
¥631.365
1 VANA(VANA)/ARS
ARS$5,563.44235
1 VANA(VANA)/RUB
342.1397
1 VANA(VANA)/INR
375.85545
1 VANA(VANA)/IDR
Rp69,274.18385
1 VANA(VANA)/KRW
5,965.2396
1 VANA(VANA)/PHP
243.8701
1 VANA(VANA)/EGP
￡E.207.06195
1 VANA(VANA)/BRL
R$23.193
1 VANA(VANA)/CAD
C$5.9271
1 VANA(VANA)/BDT
521.02645
1 VANA(VANA)/NGN
6,577.32005
1 VANA(VANA)/UAH
176.99695
1 VANA(VANA)/VES
Bs579.825
1 VANA(VANA)/CLP
$4,131.79
1 VANA(VANA)/PKR
Rs1,215.6568
1 VANA(VANA)/KZT
2,322.86485
1 VANA(VANA)/THB
฿138.94325
1 VANA(VANA)/TWD
NT$128.97885
1 VANA(VANA)/AED
د.إ15.76265
1 VANA(VANA)/CHF
Fr3.436
1 VANA(VANA)/HKD
HK$33.5869
1 VANA(VANA)/AMD
֏1,642.408
1 VANA(VANA)/MAD
.د.م38.61205
1 VANA(VANA)/MXN
$80.35945
1 VANA(VANA)/PLN
15.59085
1 VANA(VANA)/RON
лв18.5544
1 VANA(VANA)/SEK
kr40.9743
1 VANA(VANA)/BGN
лв7.17265
1 VANA(VANA)/HUF
Ft1,449.51955
1 VANA(VANA)/CZK
89.7655
1 VANA(VANA)/KWD
د.ك1.30568
1 VANA(VANA)/ILS
14.47415
1 VANA(VANA)/NOK
kr43.6372
1 VANA(VANA)/NZD
$7.2156

VANA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest VANA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse VANA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VANA kohta

Kui palju on VANA (VANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas VANA hind USD on 4.295 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune VANA/USD hind?
Praegune hind VANA/USD on $ 4.295. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on VANA turukapitalisatsioon?
VANA turukapitalisatsioon on $ 129.21M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on VANA ringlev varu?
VANA ringlev varu on 30.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim VANA (ATH) hind?
VANA saavutab ATH hinna summas 35.53172241495424 USD.
Mis oli kõigi aegade VANA madalaim (ATL) hind?
VANA nägi ATL hinda summas 3.868850460347094 USD.
Milline on VANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine VANA kauplemismaht on $ 456.10K USD.
Kas VANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
VANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VANA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:34:20 (UTC+8)

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

