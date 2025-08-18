Mis on VANA (VANA)

Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse VANA kohta Kui palju on VANA (VANA) tänapäeval väärt? Reaalajas VANA hind USD on 4.295 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune VANA/USD hind? $ 4.295 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind VANA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on VANA turukapitalisatsioon? VANA turukapitalisatsioon on $ 129.21M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on VANA ringlev varu? VANA ringlev varu on 30.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim VANA (ATH) hind? VANA saavutab ATH hinna summas 35.53172241495424 USD . Mis oli kõigi aegade VANA madalaim (ATL) hind? VANA nägi ATL hinda summas 3.868850460347094 USD . Milline on VANA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine VANA kauplemismaht on $ 456.10K USD . Kas VANA sel aastal kõrgemale ka suundub? VANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake VANA hinna ennustust

VANA (VANA) Olulised valdkonna uudised

