VANA (VANA) reaalajas hind on $ 4.295. Viimase 24 tunni jooksul VANA kaubeldud madalaim $ 4.263 ja kõrgeim $ 4.399 näitab aktiivset turu volatiivsust. VANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 35.53172241495424 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.868850460347094.
Lüliajalise tootluse osas on VANA muutunud -0.35% viimase tunni jooksul, -1.89% 24 tunni vältel -5.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
VANA (VANA) – turuteave
No.313
$ 129.21M
$ 129.21M
$ 456.10K
$ 456.10K
$ 515.40M
$ 515.40M
30.08M
30.08M
120,000,000
120,000,000
112,641,600
112,641,600
25.07%
VANA
VANA praegune turukapitalisatsioon on $ 129.21M$ 456.10K 24 tunnise kauplemismahuga. VANA ringlev varu on 30.08M, mille koguvaru on 112641600. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 515.40M.
VANA (VANA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse VANA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.08285
-1.89%
30 päeva
$ -0.61
-12.44%
60 päeva
$ -0.761
-15.06%
90 päeva
$ -1.526
-26.22%
VANA Hinnamuutus täna
Täna registreeris VANA muutuse $ -0.08285 (-1.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
VANA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.61 (-12.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
VANA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus VANA $ -0.761 (-15.06%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
VANA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -1.526 (-26.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada VANA (VANA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Vana ($VANA) is an EVM-compatible Layer 1 blockchain that transforms personal data into a tradable financial asset, empowering users to securely monetize their private data through Data DAOs (Decentralized Autonomous Organizations) and innovative proof mechanisms like Proof-of-Contribution. By aggregating and validating data through Data Liquidity Pools (DLPs), Vana enables AI model training while ensuring data privacy and user ownership. The $VANA token underpins the ecosystem, facilitating transactions, staking, and governance. With its focus on creating a new asset class of data tokens, Vana bridges Web2 and Web3, aiming to revolutionize data ownership and the AI economy.
VANA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie VANA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida VANA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse VANA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie VANA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
VANA hinna ennustus (USD)
Kui palju on VANA (VANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie VANA (VANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida VANA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
VANA (VANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet VANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
VANA (VANA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas VANA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust VANA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.