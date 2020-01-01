Heroes of Mavia (MAVIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Heroes of Mavia (MAVIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Heroes of Mavia (MAVIA) teave Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world. Ametlik veebisait: https://mavia.com Valge raamat: https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584 Ostke MAVIA kohe!

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Heroes of Mavia (MAVIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.88M $ 19.88M $ 19.88M Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 123.35M $ 123.35M $ 123.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.43M $ 41.43M $ 41.43M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10.7952 $ 10.7952 $ 10.7952 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 $ 0.09690384445875239 Praegune hind: $ 0.1612 $ 0.1612 $ 0.1612 Lisateave Heroes of Mavia (MAVIA) hinna kohta

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Heroes of Mavia (MAVIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAVIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAVIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAVIA tokeni tokenoomikat, avastage MAVIA tokeni reaalajas hinda!

Heroes of Mavia (MAVIA) hinna ajalugu MAVIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAVIA hinna ajalugu kohe!

MAVIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAVIA võiks suunduda? Meie MAVIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAVIA tokeni hinna ennustust kohe!

