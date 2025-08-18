Heroes of Mavia (MAVIA) reaalajas hind on $ 0.1759. Viimase 24 tunni jooksul MAVIA kaubeldud madalaim $ 0.1711 ja kõrgeim $ 0.1807 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAVIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.70544724630311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09690384445875239.
Lüliajalise tootluse osas on MAVIA muutunud -1.30% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel -3.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Heroes of Mavia (MAVIA) – turuteave
No.858
$ 21.70M
$ 111.47K
$ 45.20M
123.35M
256,989,887.032251
250,000,000
47.99%
ETH
Heroes of Mavia praegune turukapitalisatsioon on $ 21.70M$ 111.47K 24 tunnise kauplemismahuga. MAVIA ringlev varu on 123.35M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.20M.
Heroes of Mavia (MAVIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Heroes of Mavia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002084
-1.17%
30 päeva
$ -0.007
-3.83%
60 päeva
$ +0.0258
+17.18%
90 päeva
$ -0.0269
-13.27%
Heroes of Mavia Hinnamuutus täna
Täna registreeris MAVIA muutuse $ -0.002084 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Heroes of Mavia 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.007 (-3.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Heroes of Mavia 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAVIA $ +0.0258 (+17.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Heroes of Mavia 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0269 (-13.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Heroes of Mavia (MAVIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.
Heroes of Mavia hinna ennustus (USD)
Kui palju on Heroes of Mavia (MAVIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Heroes of Mavia (MAVIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Heroes of Mavia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Heroes of Mavia (MAVIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAVIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Heroes of Mavia (MAVIA) ostujuhend
