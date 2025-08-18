Rohkem infot MAVIA

Heroes of Mavia hind(MAVIA)

$0.176
-1.17%1D
Heroes of Mavia (MAVIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:56:20 (UTC+8)

Heroes of Mavia (MAVIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1711
24 h madal
$ 0.1807
24 h kõrge

$ 0.1711
$ 0.1807
$ 10.70544724630311
$ 0.09690384445875239
-1.30%

-1.17%

-3.73%

-3.73%

Heroes of Mavia (MAVIA) reaalajas hind on $ 0.1759. Viimase 24 tunni jooksul MAVIA kaubeldud madalaim $ 0.1711 ja kõrgeim $ 0.1807 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAVIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 10.70544724630311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09690384445875239.

Lüliajalise tootluse osas on MAVIA muutunud -1.30% viimase tunni jooksul, -1.17% 24 tunni vältel -3.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Heroes of Mavia (MAVIA) – turuteave

No.858

$ 21.70M
$ 111.47K
$ 45.20M
123.35M
256,989,887.032251
250,000,000
47.99%

ETH

Heroes of Mavia praegune turukapitalisatsioon on $ 21.70M $ 111.47K 24 tunnise kauplemismahuga. MAVIA ringlev varu on 123.35M, mille koguvaru on 250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 45.20M.

Heroes of Mavia (MAVIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Heroes of Mavia tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002084-1.17%
30 päeva$ -0.007-3.83%
60 päeva$ +0.0258+17.18%
90 päeva$ -0.0269-13.27%
Heroes of Mavia Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAVIA muutuse $ -0.002084 (-1.17%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Heroes of Mavia 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.007 (-3.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Heroes of Mavia 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAVIA $ +0.0258 (+17.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Heroes of Mavia 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0269 (-13.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Heroes of Mavia (MAVIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Heroes of Mavia hinnaajaloo lehte.

Mis on Heroes of Mavia (MAVIA)

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Heroes of Mavia on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Heroes of Mavia investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAVIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Heroes of Mavia kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Heroes of Mavia ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Heroes of Mavia hinna ennustus (USD)

Kui palju on Heroes of Mavia (MAVIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Heroes of Mavia (MAVIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Heroes of Mavia nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Heroes of Mavia hinna ennustust kohe!

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenoomika

Heroes of Mavia (MAVIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAVIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Heroes of Mavia (MAVIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Heroes of Mavia osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Heroes of Mavia osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAVIA kohalike valuutade suhtes

1 Heroes of Mavia(MAVIA)/VND
4,628.8085
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/AUD
A$0.269127
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/GBP
0.128407
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/EUR
0.149515
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/USD
$0.1759
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/MYR
RM0.740539
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/TRY
7.174961
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/JPY
¥25.8573
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/ARS
ARS$228.144059
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/RUB
14.01923
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/INR
15.393009
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/IDR
Rp2,837.096377
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/KRW
244.303992
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/PHP
9.947145
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/EGP
￡E.8.487175
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/BRL
R$0.94986
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/CAD
C$0.242742
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/BDT
21.361296
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/NGN
269.784866
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/UAH
7.248839
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/VES
Bs23.7465
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/CLP
$169.5676
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/PKR
Rs49.828952
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/KZT
95.234019
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/THB
฿5.695642
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/TWD
NT$5.282277
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/AED
د.إ0.645553
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/CHF
Fr0.14072
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/HKD
HK$1.375538
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/AMD
֏67.239534
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/MAD
.د.م1.581341
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/MXN
$3.294607
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/PLN
0.638517
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/RON
лв0.759888
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/SEK
kr1.678086
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/BGN
лв0.293753
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/HUF
Ft59.38384
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/CZK
3.679828
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/KWD
د.ك0.0536495
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/ILS
0.592783
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/NOK
kr1.787144
1 Heroes of Mavia(MAVIA)/NZD
$0.295512

Heroes of Mavia ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Heroes of Mavia võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Heroes of Mavia ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Heroes of Mavia kohta

Kui palju on Heroes of Mavia (MAVIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAVIA hind USD on 0.1759 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAVIA/USD hind?
Praegune hind MAVIA/USD on $ 0.1759. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Heroes of Mavia turukapitalisatsioon?
MAVIA turukapitalisatsioon on $ 21.70M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAVIA ringlev varu?
MAVIA ringlev varu on 123.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAVIA (ATH) hind?
MAVIA saavutab ATH hinna summas 10.70544724630311 USD.
Mis oli kõigi aegade MAVIA madalaim (ATL) hind?
MAVIA nägi ATL hinda summas 0.09690384445875239 USD.
Milline on MAVIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAVIA kauplemismaht on $ 111.47K USD.
Kas MAVIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAVIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAVIA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:56:20 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

