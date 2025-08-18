Rohkem infot MANTA

Manta Network

Manta Network hind(MANTA)

1 MANTA/USD reaalajas hind:

$0.2363
$0.2363
-2.11%1D
USD
Manta Network (MANTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:45:05 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2313
$ 0.2313
24 h madal
$ 0.2429
$ 0.2429
24 h kõrge

$ 0.2313
$ 0.2313$ 0.2313

$ 0.2429
$ 0.2429$ 0.2429

$ 4.082953050622184
$ 4.082953050622184$ 4.082953050622184

$ 0.15642983692201723
$ 0.15642983692201723$ 0.15642983692201723

-0.76%

-2.11%

-0.30%

-0.30%

Manta Network (MANTA) reaalajas hind on $ 0.2364. Viimase 24 tunni jooksul MANTA kaubeldud madalaim $ 0.2313 ja kõrgeim $ 0.2429 näitab aktiivset turu volatiivsust. MANTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.082953050622184 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.15642983692201723.

Lüliajalise tootluse osas on MANTA muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -2.11% 24 tunni vältel -0.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Manta Network (MANTA) – turuteave

No.374

$ 103.66M
$ 103.66M$ 103.66M

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 236.40M
$ 236.40M$ 236.40M

438.48M
438.48M 438.48M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

MANTA

Manta Network praegune turukapitalisatsioon on $ 103.66M $ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. MANTA ringlev varu on 438.48M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Manta Network (MANTA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Manta Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005093-2.11%
30 päeva$ -0.0064-2.64%
60 päeva$ +0.0467+24.61%
90 päeva$ -0.0316-11.80%
Manta Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris MANTA muutuse $ -0.005093 (-2.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Manta Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0064 (-2.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Manta Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MANTA $ +0.0467 (+24.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Manta Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0316 (-11.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Manta Network (MANTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Manta Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Manta Network (MANTA)

Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.

Manta Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Manta Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MANTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Manta Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Manta Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Manta Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Manta Network (MANTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Manta Network (MANTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Manta Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Manta Network hinna ennustust kohe!

Manta Network (MANTA) tokenoomika

Manta Network (MANTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MANTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Manta Network (MANTA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Manta Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Manta Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MANTA kohalike valuutade suhtes

1 Manta Network(MANTA)/VND
6,220.866
1 Manta Network(MANTA)/AUD
A$0.359328
1 Manta Network(MANTA)/GBP
0.172572
1 Manta Network(MANTA)/EUR
0.20094
1 Manta Network(MANTA)/USD
$0.2364
1 Manta Network(MANTA)/MYR
RM0.995244
1 Manta Network(MANTA)/TRY
9.642756
1 Manta Network(MANTA)/JPY
¥34.7508
1 Manta Network(MANTA)/ARS
ARS$306.613164
1 Manta Network(MANTA)/RUB
18.843444
1 Manta Network(MANTA)/INR
20.687364
1 Manta Network(MANTA)/IDR
Rp3,812.902692
1 Manta Network(MANTA)/KRW
328.331232
1 Manta Network(MANTA)/PHP
13.36842
1 Manta Network(MANTA)/EGP
￡E.11.408664
1 Manta Network(MANTA)/BRL
R$1.27656
1 Manta Network(MANTA)/CAD
C$0.326232
1 Manta Network(MANTA)/BDT
28.708416
1 Manta Network(MANTA)/NGN
362.576136
1 Manta Network(MANTA)/UAH
9.742044
1 Manta Network(MANTA)/VES
Bs31.914
1 Manta Network(MANTA)/CLP
$227.8896
1 Manta Network(MANTA)/PKR
Rs66.967392
1 Manta Network(MANTA)/KZT
127.989324
1 Manta Network(MANTA)/THB
฿7.63572
1 Manta Network(MANTA)/TWD
NT$7.099092
1 Manta Network(MANTA)/AED
د.إ0.867588
1 Manta Network(MANTA)/CHF
Fr0.18912
1 Manta Network(MANTA)/HKD
HK$1.848648
1 Manta Network(MANTA)/AMD
֏90.366264
1 Manta Network(MANTA)/MAD
.د.م2.125236
1 Manta Network(MANTA)/MXN
$4.460868
1 Manta Network(MANTA)/PLN
0.860496
1 Manta Network(MANTA)/RON
лв1.021248
1 Manta Network(MANTA)/SEK
kr2.25762
1 Manta Network(MANTA)/BGN
лв0.394788
1 Manta Network(MANTA)/HUF
Ft79.80864
1 Manta Network(MANTA)/CZK
4.94076
1 Manta Network(MANTA)/KWD
د.ك0.072102
1 Manta Network(MANTA)/ILS
0.796668
1 Manta Network(MANTA)/NOK
kr2.408916
1 Manta Network(MANTA)/NZD
$0.397152

Manta Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Manta Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Manta Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Manta Network kohta

Kui palju on Manta Network (MANTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MANTA hind USD on 0.2364 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MANTA/USD hind?
Praegune hind MANTA/USD on $ 0.2364. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Manta Network turukapitalisatsioon?
MANTA turukapitalisatsioon on $ 103.66M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MANTA ringlev varu?
MANTA ringlev varu on 438.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MANTA (ATH) hind?
MANTA saavutab ATH hinna summas 4.082953050622184 USD.
Mis oli kõigi aegade MANTA madalaim (ATL) hind?
MANTA nägi ATL hinda summas 0.15642983692201723 USD.
Milline on MANTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MANTA kauplemismaht on $ 1.64M USD.
Kas MANTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MANTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MANTA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:45:05 (UTC+8)

Manta Network (MANTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Kauplemine: MANTA

