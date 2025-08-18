Manta Network (MANTA) reaalajas hind on $ 0.2364. Viimase 24 tunni jooksul MANTA kaubeldud madalaim $ 0.2313 ja kõrgeim $ 0.2429 näitab aktiivset turu volatiivsust. MANTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.082953050622184 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.15642983692201723.
Lüliajalise tootluse osas on MANTA muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -2.11% 24 tunni vältel -0.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Manta Network (MANTA) – turuteave
Manta Network praegune turukapitalisatsioon on $ 103.66M$ 1.64M 24 tunnise kauplemismahuga. MANTA ringlev varu on 438.48M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Manta Network (MANTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Manta Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.005093
-2.11%
30 päeva
$ -0.0064
-2.64%
60 päeva
$ +0.0467
+24.61%
90 päeva
$ -0.0316
-11.80%
Manta Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris MANTA muutuse $ -0.005093 (-2.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Manta Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0064 (-2.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Manta Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MANTA $ +0.0467 (+24.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Manta Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0316 (-11.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Manta Network (MANTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications.
Manta Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Manta Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MANTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Manta Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Manta Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Manta Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Manta Network (MANTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Manta Network (MANTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Manta Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Manta Network (MANTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MANTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Manta Network (MANTA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Manta Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Manta Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.