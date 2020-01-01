Manta Network (MANTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Manta Network (MANTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Manta Network (MANTA) teave Manta Network is the multi-modular ecosystem for zero-knowledge (ZK) applications. Ametlik veebisait: https://manta.network/ Valge raamat: https://mantanetwork.medium.com/the-manta-pacific-roadmap-d09a9d918553 Plokiahela Explorer: https://pacific-explorer.manta.network/token/0x95CeF13441Be50d20cA4558CC0a27B601aC544E5?tab=token_transfers Ostke MANTA kohe!

Manta Network (MANTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Manta Network (MANTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 92.19M $ 92.19M $ 92.19M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 440.03M $ 440.03M $ 440.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 209.50M $ 209.50M $ 209.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10 $ 10 $ 10 Kõigi aegade madalaim: $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 $ 0.15642983692201723 Praegune hind: $ 0.2095 $ 0.2095 $ 0.2095 Lisateave Manta Network (MANTA) hinna kohta

Manta Network (MANTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Manta Network (MANTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MANTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MANTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MANTA tokeni tokenoomikat, avastage MANTA tokeni reaalajas hinda!

Manta Network (MANTA) hinna ajalugu MANTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MANTA hinna ajalugu kohe!

MANTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MANTA võiks suunduda? Meie MANTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MANTA tokeni hinna ennustust kohe!

