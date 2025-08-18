Rohkem infot MAJOR

Major logo

Major hind(MAJOR)

1 MAJOR/USD reaalajas hind:

$0.16559
-2.24%1D
USD
Major (MAJOR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:44:57 (UTC+8)

Major (MAJOR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.16397
24 h madal
$ 0.17124
24 h kõrge

$ 0.16397
$ 0.17124
$ 36.74652684233143
$ 0.09929041572096678
+0.55%

-2.23%

-6.37%

-6.37%

Major (MAJOR) reaalajas hind on $ 0.16559. Viimase 24 tunni jooksul MAJOR kaubeldud madalaim $ 0.16397 ja kõrgeim $ 0.17124 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAJORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 36.74652684233143 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09929041572096678.

Lüliajalise tootluse osas on MAJOR muutunud +0.55% viimase tunni jooksul, -2.23% 24 tunni vältel -6.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Major (MAJOR) – turuteave

No.1026

$ 13.80M
$ 81.39K
$ 16.56M
83.35M
99,999,999
99,999,999
83.34%

TONCOIN

Major praegune turukapitalisatsioon on $ 13.80M $ 81.39K 24 tunnise kauplemismahuga. MAJOR ringlev varu on 83.35M, mille koguvaru on 99999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.56M.

Major (MAJOR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Major tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0037942-2.23%
30 päeva$ -0.01484-8.23%
60 päeva$ -0.01569-8.66%
90 päeva$ -0.05291-24.22%
Major Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAJOR muutuse $ -0.0037942 (-2.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Major 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01484 (-8.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Major 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAJOR $ -0.01569 (-8.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Major 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.05291 (-24.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Major (MAJOR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Major hinnaajaloo lehte.

Mis on Major (MAJOR)

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Major on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Major investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAJOR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Major kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Major ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Major hinna ennustus (USD)

Kui palju on Major (MAJOR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Major (MAJOR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Major nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Major hinna ennustust kohe!

Major (MAJOR) tokenoomika

Major (MAJOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAJOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Major (MAJOR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Major osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Major osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAJOR kohalike valuutade suhtes

1 Major(MAJOR)/VND
4,357.50085
1 Major(MAJOR)/AUD
A$0.2516968
1 Major(MAJOR)/GBP
0.1208807
1 Major(MAJOR)/EUR
0.1407515
1 Major(MAJOR)/USD
$0.16559
1 Major(MAJOR)/MYR
RM0.6971339
1 Major(MAJOR)/TRY
6.7544161
1 Major(MAJOR)/JPY
¥24.34173
1 Major(MAJOR)/ARS
ARS$214.7718859
1 Major(MAJOR)/RUB
13.1991789
1 Major(MAJOR)/INR
14.4907809
1 Major(MAJOR)/IDR
Rp2,670.8060777
1 Major(MAJOR)/KRW
229.9846392
1 Major(MAJOR)/PHP
9.3641145
1 Major(MAJOR)/EGP
￡E.7.9913734
1 Major(MAJOR)/BRL
R$0.894186
1 Major(MAJOR)/CAD
C$0.2285142
1 Major(MAJOR)/BDT
20.1092496
1 Major(MAJOR)/NGN
253.9720066
1 Major(MAJOR)/UAH
6.8239639
1 Major(MAJOR)/VES
Bs22.35465
1 Major(MAJOR)/CLP
$159.62876
1 Major(MAJOR)/PKR
Rs46.9083352
1 Major(MAJOR)/KZT
89.6520819
1 Major(MAJOR)/THB
฿5.348557
1 Major(MAJOR)/TWD
NT$4.9726677
1 Major(MAJOR)/AED
د.إ0.6077153
1 Major(MAJOR)/CHF
Fr0.132472
1 Major(MAJOR)/HKD
HK$1.2949138
1 Major(MAJOR)/AMD
֏63.2984334
1 Major(MAJOR)/MAD
.د.م1.4886541
1 Major(MAJOR)/MXN
$3.1246833
1 Major(MAJOR)/PLN
0.6027476
1 Major(MAJOR)/RON
лв0.7153488
1 Major(MAJOR)/SEK
kr1.5813845
1 Major(MAJOR)/BGN
лв0.2765353
1 Major(MAJOR)/HUF
Ft55.903184
1 Major(MAJOR)/CZK
3.460831
1 Major(MAJOR)/KWD
د.ك0.05050495
1 Major(MAJOR)/ILS
0.5580383
1 Major(MAJOR)/NOK
kr1.6873621
1 Major(MAJOR)/NZD
$0.2781912

Major ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Major võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Major ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Major kohta

Kui palju on Major (MAJOR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAJOR hind USD on 0.16559 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAJOR/USD hind?
Praegune hind MAJOR/USD on $ 0.16559. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Major turukapitalisatsioon?
MAJOR turukapitalisatsioon on $ 13.80M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAJOR ringlev varu?
MAJOR ringlev varu on 83.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAJOR (ATH) hind?
MAJOR saavutab ATH hinna summas 36.74652684233143 USD.
Mis oli kõigi aegade MAJOR madalaim (ATL) hind?
MAJOR nägi ATL hinda summas 0.09929041572096678 USD.
Milline on MAJOR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAJOR kauplemismaht on $ 81.39K USD.
Kas MAJOR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAJOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAJOR hinna ennustust.
Major (MAJOR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 MAJOR = 0.16559 USD

Kauplemine: MAJOR

MAJORUSDT
$0.16559
$0.16559$0.16559
-2.23%

Liituge MEXC-ga juba täna

