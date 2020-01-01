Major (MAJOR) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Major (MAJOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Major (MAJOR) teave

Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain.

Ametlik veebisait:
https://major.bot/
Valge raamat:
https://drive.google.com/file/d/1KoxVr_I4QLnTOPciZeVHcYlHVBXbxY-3/view
Plokiahela Explorer:
https://tonviewer.com/EQCuPm01HldiduQ55xaBF_1kaW_WAUy5DHey8suqzU_MAJOR

Major (MAJOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Major (MAJOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 13.10M
$ 13.10M$ 13.10M
Koguvaru:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Ringlev varu:
$ 83.35M
$ 83.35M$ 83.35M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 15.72M
$ 15.72M$ 15.72M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.589
$ 1.589$ 1.589
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.09929041572096678
$ 0.09929041572096678$ 0.09929041572096678
Praegune hind:
$ 0.15721
$ 0.15721$ 0.15721

Major (MAJOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Major (MAJOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MAJOR tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MAJOR tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MAJOR tokeni tokenoomikat, avastage MAJOR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MAJOR

Kas olete huvitatud Major (MAJOR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MAJOR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Major (MAJOR) hinna ajalugu

MAJOR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

MAJOR – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu MAJOR võiks suunduda? Meie MAJOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.