Major (MAJOR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Major (MAJOR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Major (MAJOR) teave Total Supply: 100000000 MAJOR.Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain. Ametlik veebisait: https://major.bot/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1KoxVr_I4QLnTOPciZeVHcYlHVBXbxY-3/view Plokiahela Explorer: https://tonviewer.com/EQCuPm01HldiduQ55xaBF_1kaW_WAUy5DHey8suqzU_MAJOR Ostke MAJOR kohe!

Major (MAJOR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Major (MAJOR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.10M Koguvaru: $ 100.00M Ringlev varu: $ 83.35M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.72M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.589 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09929041572096678 Praegune hind: $ 0.15721 Lisateave Major (MAJOR) hinna kohta

Major (MAJOR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Major (MAJOR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAJOR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAJOR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAJOR tokeni tokenoomikat, avastage MAJOR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MAJOR Kas olete huvitatud Major (MAJOR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MAJOR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MAJOR MEXC-ist osta!

Major (MAJOR) hinna ajalugu MAJOR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAJOR hinna ajalugu kohe!

MAJOR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAJOR võiks suunduda? Meie MAJOR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAJOR tokeni hinna ennustust kohe!

