MAGA logo

MAGA hind(MAGATRUMP)

1 MAGATRUMP/USD reaalajas hind:

$0.1585
$0.1585$0.1585
-1.12%1D
USD
MAGA (MAGATRUMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:05:30 (UTC+8)

MAGA (MAGATRUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1542
$ 0.1542$ 0.1542
24 h madal
$ 0.166
$ 0.166$ 0.166
24 h kõrge

$ 0.1542
$ 0.1542$ 0.1542

$ 0.166
$ 0.166$ 0.166

$ 17.523066732529205
$ 17.523066732529205$ 17.523066732529205

$ 0.000089009406098349
$ 0.000089009406098349$ 0.000089009406098349

-0.19%

-1.11%

+2.45%

+2.45%

MAGA (MAGATRUMP) reaalajas hind on $ 0.1584. Viimase 24 tunni jooksul MAGATRUMP kaubeldud madalaim $ 0.1542 ja kõrgeim $ 0.166 näitab aktiivset turu volatiivsust. MAGATRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.523066732529205 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000089009406098349.

Lüliajalise tootluse osas on MAGATRUMP muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -1.11% 24 tunni vältel +2.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MAGA (MAGATRUMP) – turuteave

No.1303

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

$ 54.54K
$ 54.54K$ 54.54K

$ 7.37M
$ 7.37M$ 7.37M

44.00M
44.00M 44.00M

46,502,452
46,502,452 46,502,452

ETH

MAGA praegune turukapitalisatsioon on $ 6.97M $ 54.54K 24 tunnise kauplemismahuga. MAGATRUMP ringlev varu on 44.00M, mille koguvaru on 46502452. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MAGA (MAGATRUMP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MAGA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001795-1.11%
30 päeva$ +0.0073+4.83%
60 päeva$ +0.0182+12.98%
90 päeva$ -0.037-18.94%
MAGA Hinnamuutus täna

Täna registreeris MAGATRUMP muutuse $ -0.001795 (-1.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MAGA 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0073 (+4.83%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MAGA 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MAGATRUMP $ +0.0182 (+12.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MAGA 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.037 (-18.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MAGA (MAGATRUMP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MAGA hinnaajaloo lehte.

Mis on MAGA (MAGATRUMP)

MAGA Movement on the Blockchain.

MAGA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MAGA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MAGATRUMP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
Lugeda ülevaateid ja analüüse MAGA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MAGA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MAGA hinna ennustus (USD)

Kui palju on MAGA (MAGATRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MAGA (MAGATRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MAGA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MAGA hinna ennustust kohe!

MAGA (MAGATRUMP) tokenoomika

MAGA (MAGATRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MAGATRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MAGA (MAGATRUMP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MAGA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MAGA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MAGATRUMP kohalike valuutade suhtes

1 MAGA(MAGATRUMP)/VND
4,168.296
1 MAGA(MAGATRUMP)/AUD
A$0.242352
1 MAGA(MAGATRUMP)/GBP
0.115632
1 MAGA(MAGATRUMP)/EUR
0.13464
1 MAGA(MAGATRUMP)/USD
$0.1584
1 MAGA(MAGATRUMP)/MYR
RM0.666864
1 MAGA(MAGATRUMP)/TRY
6.47064
1 MAGA(MAGATRUMP)/JPY
¥23.2848
1 MAGA(MAGATRUMP)/ARS
ARS$205.180272
1 MAGA(MAGATRUMP)/RUB
12.614976
1 MAGA(MAGATRUMP)/INR
13.861584
1 MAGA(MAGATRUMP)/IDR
Rp2,554.838352
1 MAGA(MAGATRUMP)/KRW
219.998592
1 MAGA(MAGATRUMP)/PHP
8.95752
1 MAGA(MAGATRUMP)/EGP
￡E.7.638048
1 MAGA(MAGATRUMP)/BRL
R$0.85536
1 MAGA(MAGATRUMP)/CAD
C$0.218592
1 MAGA(MAGATRUMP)/BDT
19.236096
1 MAGA(MAGATRUMP)/NGN
242.944416
1 MAGA(MAGATRUMP)/UAH
6.527664
1 MAGA(MAGATRUMP)/VES
Bs21.384
1 MAGA(MAGATRUMP)/CLP
$152.6976
1 MAGA(MAGATRUMP)/PKR
Rs44.871552
1 MAGA(MAGATRUMP)/KZT
85.759344
1 MAGA(MAGATRUMP)/THB
฿5.125824
1 MAGA(MAGATRUMP)/TWD
NT$4.756752
1 MAGA(MAGATRUMP)/AED
د.إ0.581328
1 MAGA(MAGATRUMP)/CHF
Fr0.12672
1 MAGA(MAGATRUMP)/HKD
HK$1.238688
1 MAGA(MAGATRUMP)/AMD
֏60.549984
1 MAGA(MAGATRUMP)/MAD
.د.م1.424016
1 MAGA(MAGATRUMP)/MXN
$2.965248
1 MAGA(MAGATRUMP)/PLN
0.574992
1 MAGA(MAGATRUMP)/RON
лв0.684288
1 MAGA(MAGATRUMP)/SEK
kr1.509552
1 MAGA(MAGATRUMP)/BGN
лв0.264528
1 MAGA(MAGATRUMP)/HUF
Ft53.440992
1 MAGA(MAGATRUMP)/CZK
3.308976
1 MAGA(MAGATRUMP)/KWD
د.ك0.048312
1 MAGA(MAGATRUMP)/ILS
0.533808
1 MAGA(MAGATRUMP)/NOK
kr1.609344
1 MAGA(MAGATRUMP)/NZD
MAGA ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MAGA võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse MAGA ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MAGA kohta

Kui palju on MAGA (MAGATRUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas MAGATRUMP hind USD on 0.1584 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MAGATRUMP/USD hind?
Praegune hind MAGATRUMP/USD on $ 0.1584. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MAGA turukapitalisatsioon?
MAGATRUMP turukapitalisatsioon on $ 6.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MAGATRUMP ringlev varu?
MAGATRUMP ringlev varu on 44.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MAGATRUMP (ATH) hind?
MAGATRUMP saavutab ATH hinna summas 17.523066732529205 USD.
Mis oli kõigi aegade MAGATRUMP madalaim (ATL) hind?
MAGATRUMP nägi ATL hinda summas 0.000089009406098349 USD.
Milline on MAGATRUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MAGATRUMP kauplemismaht on $ 54.54K USD.
Kas MAGATRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
MAGATRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MAGATRUMP hinna ennustust.
MAGA (MAGATRUMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MAGATRUMP/USD kalkulaator

Summa

MAGATRUMP
MAGATRUMP
USD
USD

1 MAGATRUMP = 0.1584 USD

Kauplemine: MAGATRUMP

MAGATRUMPUSDT
$0.1585
$0.1585$0.1585
-1.18%

