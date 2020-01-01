MAGA (MAGATRUMP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MAGA (MAGATRUMP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MAGA (MAGATRUMP) teave MAGA Movement on the Blockchain. Ametlik veebisait: https://magamemecoin.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HaP8r3ksG76PhQLTqR8FYBeNiQpejcFbQmiHbg787Ut1 Ostke MAGATRUMP kohe!

MAGA (MAGATRUMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MAGA (MAGATRUMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.55M Koguvaru: $ 46.50M Ringlev varu: $ 44.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.92M Kõigi aegade kõrgeim: $ 37.422 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000089009406098349 Praegune hind: $ 0.1488 Lisateave MAGA (MAGATRUMP) hinna kohta

MAGA (MAGATRUMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MAGA (MAGATRUMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MAGATRUMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MAGATRUMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MAGATRUMP tokeni tokenoomikat, avastage MAGATRUMP tokeni reaalajas hinda!

MAGA (MAGATRUMP) hinna ajalugu MAGATRUMP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MAGATRUMP hinna ajalugu kohe!

MAGATRUMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MAGATRUMP võiks suunduda? Meie MAGATRUMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MAGATRUMP tokeni hinna ennustust kohe!

