Luna by Virtuals (LUNAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Luna by Virtuals (LUNAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Luna by Virtuals (LUNAI) teave LUNAI is a meme coin. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/68 Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/9se6kma7LeGcQWyRBNcYzyxZPE3r9t9qWZ8SnjnN3jJ7 Ostke LUNAI kohe!

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Luna by Virtuals (LUNAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.70M $ 14.70M $ 14.70M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.70M $ 14.70M $ 14.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.28014 $ 0.28014 $ 0.28014 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 $ 0.000061496208216134 Praegune hind: $ 0.014703 $ 0.014703 $ 0.014703 Lisateave Luna by Virtuals (LUNAI) hinna kohta

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Luna by Virtuals (LUNAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LUNAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LUNAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LUNAI tokeni tokenoomikat, avastage LUNAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LUNAI Kas olete huvitatud Luna by Virtuals (LUNAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LUNAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LUNAI MEXC-ist osta!

Luna by Virtuals (LUNAI) hinna ajalugu LUNAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LUNAI hinna ajalugu kohe!

LUNAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LUNAI võiks suunduda? Meie LUNAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LUNAI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!