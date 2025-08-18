Rohkem infot LUNAI

Luna by Virtuals hind(LUNAI)

$0.016967
$0.016967
+1.51%1D
Luna by Virtuals (LUNAI) reaalajas hinnagraafik
Luna by Virtuals (LUNAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.015253
24 h madal
$ 0.016983
24 h kõrge

$ 0.015253
$ 0.016983
$ 12.765823816951123
$ 0.000061496208216134
+3.43%

+1.51%

-13.21%

-13.21%

Luna by Virtuals (LUNAI) reaalajas hind on $ 0.016976. Viimase 24 tunni jooksul LUNAI kaubeldud madalaim $ 0.015253 ja kõrgeim $ 0.016983 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUNAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.765823816951123 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000061496208216134.

Lüliajalise tootluse osas on LUNAI muutunud +3.43% viimase tunni jooksul, +1.51% 24 tunni vältel -13.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Luna by Virtuals (LUNAI) – turuteave

No.983

$ 16.98M
$ 54.43K
$ 16.98M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

BASE

Luna by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 16.98M $ 54.43K 24 tunnise kauplemismahuga. LUNAI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.98M.

Luna by Virtuals (LUNAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Luna by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00025239+1.51%
30 päeva$ -0.008945-34.51%
60 päeva$ -0.000112-0.66%
90 päeva$ -0.00239-12.35%
Luna by Virtuals Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUNAI muutuse $ +0.00025239 (+1.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Luna by Virtuals 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.008945 (-34.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Luna by Virtuals 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUNAI $ -0.000112 (-0.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Luna by Virtuals 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00239 (-12.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Luna by Virtuals (LUNAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Luna by Virtuals hinnaajaloo lehte.

Mis on Luna by Virtuals (LUNAI)

LUNAI is a meme coin.

Luna by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Luna by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUNAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Luna by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Luna by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Luna by Virtuals hinna ennustus (USD)

Kui palju on Luna by Virtuals (LUNAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Luna by Virtuals (LUNAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Luna by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Luna by Virtuals hinna ennustust kohe!

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenoomika

Luna by Virtuals (LUNAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Luna by Virtuals (LUNAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Luna by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Luna by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUNAI kohalike valuutade suhtes

1 Luna by Virtuals(LUNAI)/VND
446.72344
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/AUD
A$0.02580352
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/GBP
0.01239248
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/EUR
0.0144296
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/USD
$0.016976
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/MYR
RM0.07146896
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/TRY
0.69245104
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/JPY
¥2.495472
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/ARS
ARS$22.01804176
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/RUB
1.35315696
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/INR
1.48556976
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/IDR
Rp273.80641328
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/KRW
23.57762688
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/PHP
0.9599928
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/EGP
￡E.0.81926176
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/BRL
R$0.0916704
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/CAD
C$0.02342688
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/BDT
2.06156544
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/NGN
26.03677024
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/UAH
0.69958096
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/VES
Bs2.29176
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/CLP
$16.364864
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/PKR
Rs4.80896128
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/KZT
9.19097616
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/THB
฿0.54985264
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/TWD
NT$0.50978928
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/AED
د.إ0.06230192
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/CHF
Fr0.0135808
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/HKD
HK$0.13275232
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/AMD
֏6.48924576
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/MAD
.د.م0.15261424
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/MXN
$0.32033712
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/PLN
0.06179264
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/RON
лв0.07333632
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/SEK
kr0.1621208
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/BGN
лв0.02834992
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/HUF
Ft5.7310976
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/CZK
0.3547984
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/KWD
د.ك0.00517768
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/ILS
0.05720912
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/NOK
kr0.17298544
1 Luna by Virtuals(LUNAI)/NZD
$0.02851968

Luna by Virtuals ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Luna by Virtuals võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Luna by Virtuals ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Luna by Virtuals kohta

Kui palju on Luna by Virtuals (LUNAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUNAI hind USD on 0.016976 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUNAI/USD hind?
Praegune hind LUNAI/USD on $ 0.016976. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Luna by Virtuals turukapitalisatsioon?
LUNAI turukapitalisatsioon on $ 16.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUNAI ringlev varu?
LUNAI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUNAI (ATH) hind?
LUNAI saavutab ATH hinna summas 12.765823816951123 USD.
Mis oli kõigi aegade LUNAI madalaim (ATL) hind?
LUNAI nägi ATL hinda summas 0.000061496208216134 USD.
Milline on LUNAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUNAI kauplemismaht on $ 54.43K USD.
Kas LUNAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUNAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUNAI hinna ennustust.
Luna by Virtuals (LUNAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

