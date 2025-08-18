Luna by Virtuals (LUNAI) reaalajas hind on $ 0.016976. Viimase 24 tunni jooksul LUNAI kaubeldud madalaim $ 0.015253 ja kõrgeim $ 0.016983 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUNAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.765823816951123 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000061496208216134.
Lüliajalise tootluse osas on LUNAI muutunud +3.43% viimase tunni jooksul, +1.51% 24 tunni vältel -13.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Luna by Virtuals (LUNAI) – turuteave
No.983
$ 16.98M
$ 16.98M$ 16.98M
$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K
$ 16.98M
$ 16.98M$ 16.98M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
BASE
Luna by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 16.98M$ 54.43K 24 tunnise kauplemismahuga. LUNAI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.98M.
Luna by Virtuals (LUNAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Luna by Virtuals tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00025239
+1.51%
30 päeva
$ -0.008945
-34.51%
60 päeva
$ -0.000112
-0.66%
90 päeva
$ -0.00239
-12.35%
Luna by Virtuals Hinnamuutus täna
Täna registreeris LUNAI muutuse $ +0.00025239 (+1.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Luna by Virtuals 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.008945 (-34.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Luna by Virtuals 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUNAI $ -0.000112 (-0.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Luna by Virtuals 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00239 (-12.35%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Luna by Virtuals (LUNAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Luna by Virtuals on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Luna by Virtuals investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LUNAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Luna by Virtuals kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Luna by Virtuals ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Luna by Virtuals hinna ennustus (USD)
Kui palju on Luna by Virtuals (LUNAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Luna by Virtuals (LUNAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Luna by Virtuals nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Luna by Virtuals (LUNAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUNAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Luna by Virtuals (LUNAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Luna by Virtuals osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Luna by Virtuals osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.