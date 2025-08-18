Livepeer (LPT) reaalajas hind on $ 6.965. Viimase 24 tunni jooksul LPT kaubeldud madalaim $ 6.667 ja kõrgeim $ 7.432 näitab aktiivset turu volatiivsust. LPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 100.24478173730876 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.420586727745.
Lüliajalise tootluse osas on LPT muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel +1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Livepeer (LPT) – turuteave
Livepeer praegune turukapitalisatsioon on $ 302.69M$ 7.67M 24 tunnise kauplemismahuga. LPT ringlev varu on 43.46M, mille koguvaru on 43459126.76825301. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Livepeer (LPT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Livepeer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00348
+0.05%
30 päeva
$ -0.346
-4.74%
60 päeva
$ +0.837
+13.65%
90 päeva
$ +1.649
+31.01%
Livepeer Hinnamuutus täna
Täna registreeris LPT muutuse $ +0.00348 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Livepeer 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.346 (-4.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Livepeer 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LPT $ +0.837 (+13.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Livepeer 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.649 (+31.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Livepeer (LPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.
Livepeer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Livepeer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Livepeer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Livepeer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Livepeer hinna ennustus (USD)
Kui palju on Livepeer (LPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Livepeer (LPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Livepeer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Livepeer (LPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Livepeer (LPT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Livepeer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Livepeer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.