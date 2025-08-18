Rohkem infot LPT

Livepeer logo

Livepeer hind(LPT)

1 LPT/USD reaalajas hind:

$6.969
$6.969
+0.05%1D
USD
Livepeer (LPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:25:17 (UTC+8)

Livepeer (LPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 6.667
$ 6.667
24 h madal
$ 7.432
$ 7.432
24 h kõrge

$ 6.667
$ 6.667

$ 7.432
$ 7.432

$ 100.24478173730876
$ 100.24478173730876

$ 0.420586727745
$ 0.420586727745

+0.53%

+0.05%

+1.70%

+1.70%

Livepeer (LPT) reaalajas hind on $ 6.965. Viimase 24 tunni jooksul LPT kaubeldud madalaim $ 6.667 ja kõrgeim $ 7.432 näitab aktiivset turu volatiivsust. LPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 100.24478173730876 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.420586727745.

Lüliajalise tootluse osas on LPT muutunud +0.53% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel +1.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Livepeer (LPT) – turuteave

No.162

$ 302.69M
$ 302.69M

$ 7.67M
$ 7.67M

$ 302.69M
$ 302.69M

43.46M
43.46M

--
--

43,459,126.76825301
43,459,126.76825301

0.01%

2019-05-01 00:00:00

ETH

Livepeer praegune turukapitalisatsioon on $ 302.69M $ 7.67M 24 tunnise kauplemismahuga. LPT ringlev varu on 43.46M, mille koguvaru on 43459126.76825301. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Livepeer (LPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Livepeer tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00348+0.05%
30 päeva$ -0.346-4.74%
60 päeva$ +0.837+13.65%
90 päeva$ +1.649+31.01%
Livepeer Hinnamuutus täna

Täna registreeris LPT muutuse $ +0.00348 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Livepeer 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.346 (-4.74%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Livepeer 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LPT $ +0.837 (+13.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Livepeer 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +1.649 (+31.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Livepeer (LPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Livepeer hinnaajaloo lehte.

Mis on Livepeer (LPT)

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

Livepeer on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Livepeer investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Livepeer kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Livepeer ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Livepeer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Livepeer (LPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Livepeer (LPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Livepeer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Livepeer hinna ennustust kohe!

Livepeer (LPT) tokenoomika

Livepeer (LPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Livepeer (LPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Livepeer osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Livepeer osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LPT kohalike valuutade suhtes

1 Livepeer(LPT)/VND
183,283.975
1 Livepeer(LPT)/AUD
A$10.5868
1 Livepeer(LPT)/GBP
5.08445
1 Livepeer(LPT)/EUR
5.92025
1 Livepeer(LPT)/USD
$6.965
1 Livepeer(LPT)/MYR
RM29.32265
1 Livepeer(LPT)/TRY
284.10235
1 Livepeer(LPT)/JPY
¥1,023.855
1 Livepeer(LPT)/ARS
ARS$9,033.67465
1 Livepeer(LPT)/RUB
555.18015
1 Livepeer(LPT)/INR
609.50715
1 Livepeer(LPT)/IDR
Rp112,338.69395
1 Livepeer(LPT)/KRW
9,673.5492
1 Livepeer(LPT)/PHP
393.87075
1 Livepeer(LPT)/EGP
￡E.336.1309
1 Livepeer(LPT)/BRL
R$37.611
1 Livepeer(LPT)/CAD
C$9.6117
1 Livepeer(LPT)/BDT
845.8296
1 Livepeer(LPT)/NGN
10,682.4991
1 Livepeer(LPT)/UAH
287.02765
1 Livepeer(LPT)/VES
Bs940.275
1 Livepeer(LPT)/CLP
$6,714.26
1 Livepeer(LPT)/PKR
Rs1,973.0452
1 Livepeer(LPT)/KZT
3,770.92065
1 Livepeer(LPT)/THB
฿225.59635
1 Livepeer(LPT)/TWD
NT$209.15895
1 Livepeer(LPT)/AED
د.إ25.56155
1 Livepeer(LPT)/CHF
Fr5.572
1 Livepeer(LPT)/HKD
HK$54.4663
1 Livepeer(LPT)/AMD
֏2,662.4409
1 Livepeer(LPT)/MAD
.د.م62.61535
1 Livepeer(LPT)/MXN
$131.42955
1 Livepeer(LPT)/PLN
25.3526
1 Livepeer(LPT)/RON
лв30.0888
1 Livepeer(LPT)/SEK
kr66.51575
1 Livepeer(LPT)/BGN
лв11.63155
1 Livepeer(LPT)/HUF
Ft2,351.384
1 Livepeer(LPT)/CZK
145.5685
1 Livepeer(LPT)/KWD
د.ك2.124325
1 Livepeer(LPT)/ILS
23.47205
1 Livepeer(LPT)/NOK
kr70.97335
1 Livepeer(LPT)/NZD
$11.7012

Livepeer ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Livepeer võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Livepeer ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Livepeer kohta

Kui palju on Livepeer (LPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas LPT hind USD on 6.965 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LPT/USD hind?
Praegune hind LPT/USD on $ 6.965. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Livepeer turukapitalisatsioon?
LPT turukapitalisatsioon on $ 302.69M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LPT ringlev varu?
LPT ringlev varu on 43.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LPT (ATH) hind?
LPT saavutab ATH hinna summas 100.24478173730876 USD.
Mis oli kõigi aegade LPT madalaim (ATL) hind?
LPT nägi ATL hinda summas 0.420586727745 USD.
Milline on LPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LPT kauplemismaht on $ 7.67M USD.
Kas LPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
LPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LPT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:25:17 (UTC+8)

Livepeer (LPT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LPT/USD kalkulaator

Summa

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 6.965 USD

Kauplemine: LPT

LPTUSDT
$6.969
$6.969
-0.04%

Liituge MEXC-ga juba täna

