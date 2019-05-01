Livepeer (LPT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Livepeer (LPT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Livepeer (LPT) teave Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day. Ametlik veebisait: https://livepeer.org/ Valge raamat: https://github.com/livepeer/wiki/blob/master/WHITEPAPER.md Plokiahela Explorer: https://explorer.livepeer.org/ Ostke LPT kohe!

Livepeer (LPT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Livepeer (LPT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 269.48M $ 269.48M $ 269.48M Koguvaru: $ 43.58M $ 43.58M $ 43.58M Ringlev varu: $ 43.58M $ 43.58M $ 43.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 269.48M $ 269.48M $ 269.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 99.777 $ 99.777 $ 99.777 Kõigi aegade madalaim: $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 $ 0.420586727745 Praegune hind: $ 6.184 $ 6.184 $ 6.184 Lisateave Livepeer (LPT) hinna kohta

Livepeer (LPT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Livepeer (LPT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LPT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LPT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LPT tokeni tokenoomikat, avastage LPT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LPT Kas olete huvitatud Livepeer (LPT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LPT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LPT MEXC-ist osta!

Livepeer (LPT) hinna ajalugu LPT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LPT hinna ajalugu kohe!

LPT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LPT võiks suunduda? Meie LPT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LPT tokeni hinna ennustust kohe!

