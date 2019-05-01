LPT

Livepeer is an open source video live broadcast platform service based on the Ethereum blockchain. Livepeer Token (LPT) is the protocol token of the Livepeer network. Holders can bind tokens to transcoders to perform work on your behalf and earn new tokens and income every day.

NimiLPT

KohtNo.158

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0001%

Kauplemismaht/turukapital (24H)83.41%

Ringlev varu44,082,019.86650681

Maksimaalne varu

Koguvaru44,082,019.86650681

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2019-05-01 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim100.24478173730876,2021-11-09

Madalaim hind0.420586727745,2020-03-13

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

