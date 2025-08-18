Rohkem infot LNQ

LinqAI logo

LinqAI hind(LNQ)

1 LNQ/USD reaalajas hind:

LinqAI (LNQ) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:35:25 (UTC+8)

LinqAI (LNQ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

LinqAI (LNQ) reaalajas hind on $ 0.03945. Viimase 24 tunni jooksul LNQ kaubeldud madalaim $ 0.03901 ja kõrgeim $ 0.04179 näitab aktiivset turu volatiivsust. LNQkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.285328799266145 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02182167795848918.

Lüliajalise tootluse osas on LNQ muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -1.02% 24 tunni vältel -5.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LinqAI (LNQ) – turuteave

No.1165

24.06%

ETH

LinqAI praegune turukapitalisatsioon on $ 9.49M $ 77.32K 24 tunnise kauplemismahuga. LNQ ringlev varu on 240.61M, mille koguvaru on 896694003.3366884. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.45M.

LinqAI (LNQ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LinqAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004065-1.02%
30 päeva$ +0.00888+29.04%
60 päeva$ +0.00805+25.63%
90 päeva$ -0.01665-29.68%
LinqAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris LNQ muutuse $ -0.0004065 (-1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LinqAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00888 (+29.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LinqAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LNQ $ +0.00805 (+25.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LinqAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01665 (-29.68%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LinqAI (LNQ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LinqAI hinnaajaloo lehte.

Mis on LinqAI (LNQ)

LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space.

LinqAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LinqAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LNQ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LinqAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LinqAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LinqAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on LinqAI (LNQ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LinqAI (LNQ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LinqAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LinqAI hinna ennustust kohe!

LinqAI (LNQ) tokenoomika

LinqAI (LNQ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LNQ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LinqAI (LNQ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LinqAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LinqAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LNQ kohalike valuutade suhtes

1 LinqAI(LNQ)/VND
1,038.12675
1 LinqAI(LNQ)/AUD
A$0.059964
1 LinqAI(LNQ)/GBP
0.0287985
1 LinqAI(LNQ)/EUR
0.0335325
1 LinqAI(LNQ)/USD
$0.03945
1 LinqAI(LNQ)/MYR
RM0.1660845
1 LinqAI(LNQ)/TRY
1.6091655
1 LinqAI(LNQ)/JPY
¥5.79915
1 LinqAI(LNQ)/ARS
ARS$51.1670445
1 LinqAI(LNQ)/RUB
3.1445595
1 LinqAI(LNQ)/INR
3.4522695
1 LinqAI(LNQ)/IDR
Rp636.2902335
1 LinqAI(LNQ)/KRW
54.791316
1 LinqAI(LNQ)/PHP
2.2308975
1 LinqAI(LNQ)/EGP
￡E.1.903857
1 LinqAI(LNQ)/BRL
R$0.21303
1 LinqAI(LNQ)/CAD
C$0.054441
1 LinqAI(LNQ)/BDT
4.790808
1 LinqAI(LNQ)/NGN
60.506043
1 LinqAI(LNQ)/UAH
1.6257345
1 LinqAI(LNQ)/VES
Bs5.32575
1 LinqAI(LNQ)/CLP
$38.0298
1 LinqAI(LNQ)/PKR
Rs11.175396
1 LinqAI(LNQ)/KZT
21.3586245
1 LinqAI(LNQ)/THB
฿1.2777855
1 LinqAI(LNQ)/TWD
NT$1.1846835
1 LinqAI(LNQ)/AED
د.إ0.1447815
1 LinqAI(LNQ)/CHF
Fr0.03156
1 LinqAI(LNQ)/HKD
HK$0.308499
1 LinqAI(LNQ)/AMD
֏15.080157
1 LinqAI(LNQ)/MAD
.د.م0.3546555
1 LinqAI(LNQ)/MXN
$0.7444215
1 LinqAI(LNQ)/PLN
0.143598
1 LinqAI(LNQ)/RON
лв0.170424
1 LinqAI(LNQ)/SEK
kr0.3767475
1 LinqAI(LNQ)/BGN
лв0.0658815
1 LinqAI(LNQ)/HUF
Ft13.31832
1 LinqAI(LNQ)/CZK
0.824505
1 LinqAI(LNQ)/KWD
د.ك0.01203225
1 LinqAI(LNQ)/ILS
0.1329465
1 LinqAI(LNQ)/NOK
kr0.4019955
1 LinqAI(LNQ)/NZD
$0.066276

LinqAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LinqAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LinqAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LinqAI kohta

Kui palju on LinqAI (LNQ) tänapäeval väärt?
Reaalajas LNQ hind USD on 0.03945 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LNQ/USD hind?
Praegune hind LNQ/USD on $ 0.03945. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LinqAI turukapitalisatsioon?
LNQ turukapitalisatsioon on $ 9.49M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LNQ ringlev varu?
LNQ ringlev varu on 240.61M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LNQ (ATH) hind?
LNQ saavutab ATH hinna summas 0.285328799266145 USD.
Mis oli kõigi aegade LNQ madalaim (ATL) hind?
LNQ nägi ATL hinda summas 0.02182167795848918 USD.
Milline on LNQ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LNQ kauplemismaht on $ 77.32K USD.
Kas LNQ sel aastal kõrgemale ka suundub?
LNQ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LNQ hinna ennustust.
2025-08-18 01:35:25 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

