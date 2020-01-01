LinqAI (LNQ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LinqAI (LNQ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LinqAI (LNQ) teave LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. Ametlik veebisait: https://www.linqai.com Valge raamat: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Ostke LNQ kohe!

LinqAI (LNQ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LinqAI (LNQ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M Koguvaru: $ 896.69M $ 896.69M $ 896.69M Ringlev varu: $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.83M $ 32.83M $ 32.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 $ 0.02182167795848918 Praegune hind: $ 0.03283 $ 0.03283 $ 0.03283 Lisateave LinqAI (LNQ) hinna kohta

LinqAI (LNQ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LinqAI (LNQ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LNQ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LNQ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LNQ tokeni tokenoomikat, avastage LNQ tokeni reaalajas hinda!

