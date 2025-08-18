LimeWire (LMWR) reaalajas hind on $ 0.09645. Viimase 24 tunni jooksul LMWR kaubeldud madalaim $ 0.09312 ja kõrgeim $ 0.09913 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMWRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9228403707286956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05401830062792594.
Lüliajalise tootluse osas on LMWR muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel +10.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LimeWire (LMWR) – turuteave
No.723
$ 34.27M
$ 34.27M$ 34.27M
$ 112.02K
$ 112.02K$ 112.02K
$ 61.06M
$ 61.06M$ 61.06M
355.35M
355.35M 355.35M
633,045,269
633,045,269 633,045,269
633,045,269
633,045,269 633,045,269
56.13%
ETH
LimeWire praegune turukapitalisatsioon on $ 34.27M$ 112.02K 24 tunnise kauplemismahuga. LMWR ringlev varu on 355.35M, mille koguvaru on 633045269. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.06M.
LimeWire (LMWR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LimeWire tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000578
+0.06%
30 päeva
$ +0.0044
+4.78%
60 päeva
$ +0.02615
+37.19%
90 päeva
$ +0.00031
+0.32%
LimeWire Hinnamuutus täna
Täna registreeris LMWR muutuse $ +0.0000578 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LimeWire 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0044 (+4.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LimeWire 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LMWR $ +0.02615 (+37.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LimeWire 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00031 (+0.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LimeWire (LMWR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.
LimeWire on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LimeWire investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LMWR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LimeWire kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LimeWire ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LimeWire hinna ennustus (USD)
Kui palju on LimeWire (LMWR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LimeWire (LMWR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LimeWire nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LimeWire (LMWR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMWR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LimeWire (LMWR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LimeWire osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LimeWire osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.