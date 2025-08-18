Rohkem infot LMWR

LimeWire hind(LMWR)

$0.09645
+0.06%1D
LimeWire (LMWR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:03:53 (UTC+8)

LimeWire (LMWR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.09312
24 h madal
$ 0.09913
24 h kõrge

$ 0.09312
$ 0.09913
$ 1.9228403707286956
$ 0.05401830062792594
+0.10%

+0.06%

+10.67%

+10.67%

LimeWire (LMWR) reaalajas hind on $ 0.09645. Viimase 24 tunni jooksul LMWR kaubeldud madalaim $ 0.09312 ja kõrgeim $ 0.09913 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMWRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9228403707286956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05401830062792594.

Lüliajalise tootluse osas on LMWR muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, +0.06% 24 tunni vältel +10.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LimeWire (LMWR) – turuteave

No.723

$ 34.27M
$ 112.02K
$ 61.06M
355.35M
633,045,269
633,045,269
56.13%

LimeWire praegune turukapitalisatsioon on $ 34.27M $ 112.02K 24 tunnise kauplemismahuga. LMWR ringlev varu on 355.35M, mille koguvaru on 633045269. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 61.06M.

LimeWire (LMWR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LimeWire tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000578+0.06%
30 päeva$ +0.0044+4.78%
60 päeva$ +0.02615+37.19%
90 päeva$ +0.00031+0.32%
LimeWire Hinnamuutus täna

Täna registreeris LMWR muutuse $ +0.0000578 (+0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LimeWire 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0044 (+4.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LimeWire 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LMWR $ +0.02615 (+37.19%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LimeWire 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00031 (+0.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LimeWire (LMWR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LimeWire hinnaajaloo lehte.

Mis on LimeWire (LMWR)

LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.

LimeWire on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LimeWire investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LMWR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LimeWire kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LimeWire ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LimeWire hinna ennustus (USD)

Kui palju on LimeWire (LMWR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LimeWire (LMWR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LimeWire nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LimeWire hinna ennustust kohe!

LimeWire (LMWR) tokenoomika

LimeWire (LMWR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMWR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LimeWire (LMWR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LimeWire osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LimeWire osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LMWR kohalike valuutade suhtes

1 LimeWire(LMWR)/VND
2,538.08175
1 LimeWire(LMWR)/AUD
A$0.1475685
1 LimeWire(LMWR)/GBP
0.0704085
1 LimeWire(LMWR)/EUR
0.0819825
1 LimeWire(LMWR)/USD
$0.09645
1 LimeWire(LMWR)/MYR
RM0.4060545
1 LimeWire(LMWR)/TRY
3.9399825
1 LimeWire(LMWR)/JPY
¥14.17815
1 LimeWire(LMWR)/ARS
ARS$124.9345785
1 LimeWire(LMWR)/RUB
7.681278
1 LimeWire(LMWR)/INR
8.4403395
1 LimeWire(LMWR)/IDR
Rp1,555.6449435
1 LimeWire(LMWR)/KRW
133.957476
1 LimeWire(LMWR)/PHP
5.4542475
1 LimeWire(LMWR)/EGP
￡E.4.650819
1 LimeWire(LMWR)/BRL
R$0.52083
1 LimeWire(LMWR)/CAD
C$0.133101
1 LimeWire(LMWR)/BDT
11.712888
1 LimeWire(LMWR)/NGN
147.929223
1 LimeWire(LMWR)/UAH
3.9747045
1 LimeWire(LMWR)/VES
Bs13.02075
1 LimeWire(LMWR)/CLP
$92.9778
1 LimeWire(LMWR)/PKR
Rs27.322356
1 LimeWire(LMWR)/KZT
52.2189945
1 LimeWire(LMWR)/THB
฿3.121122
1 LimeWire(LMWR)/TWD
NT$2.8963935
1 LimeWire(LMWR)/AED
د.إ0.3539715
1 LimeWire(LMWR)/CHF
Fr0.07716
1 LimeWire(LMWR)/HKD
HK$0.754239
1 LimeWire(LMWR)/AMD
֏36.868977
1 LimeWire(LMWR)/MAD
.د.م0.8670855
1 LimeWire(LMWR)/MXN
$1.805544
1 LimeWire(LMWR)/PLN
0.3501135
1 LimeWire(LMWR)/RON
лв0.416664
1 LimeWire(LMWR)/SEK
kr0.9191685
1 LimeWire(LMWR)/BGN
лв0.1610715
1 LimeWire(LMWR)/HUF
Ft32.540301
1 LimeWire(LMWR)/CZK
2.0148405
1 LimeWire(LMWR)/KWD
د.ك0.02941725
1 LimeWire(LMWR)/ILS
0.3250365
1 LimeWire(LMWR)/NOK
kr0.979932
1 LimeWire(LMWR)/NZD
$0.162036

LimeWire ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LimeWire võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LimeWire ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LimeWire kohta

Kui palju on LimeWire (LMWR) tänapäeval väärt?
Reaalajas LMWR hind USD on 0.09645 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LMWR/USD hind?
Praegune hind LMWR/USD on $ 0.09645. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LimeWire turukapitalisatsioon?
LMWR turukapitalisatsioon on $ 34.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LMWR ringlev varu?
LMWR ringlev varu on 355.35M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LMWR (ATH) hind?
LMWR saavutab ATH hinna summas 1.9228403707286956 USD.
Mis oli kõigi aegade LMWR madalaim (ATL) hind?
LMWR nägi ATL hinda summas 0.05401830062792594 USD.
Milline on LMWR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LMWR kauplemismaht on $ 112.02K USD.
Kas LMWR sel aastal kõrgemale ka suundub?
LMWR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LMWR hinna ennustust.
LimeWire (LMWR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

