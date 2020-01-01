LimeWire (LMWR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LimeWire (LMWR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LimeWire (LMWR) teave LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators. Ametlik veebisait: https://limewire.com/ Valge raamat: https://lmwr.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88 Ostke LMWR kohe!

LimeWire (LMWR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LimeWire (LMWR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.73M $ 30.73M $ 30.73M Koguvaru: $ 633.05M $ 633.05M $ 633.05M Ringlev varu: $ 356.90M $ 356.90M $ 356.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 54.50M $ 54.50M $ 54.50M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.8148 $ 1.8148 $ 1.8148 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 $ 0.05401830062792594 Praegune hind: $ 0.08609 $ 0.08609 $ 0.08609 Lisateave LimeWire (LMWR) hinna kohta

LimeWire (LMWR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LimeWire (LMWR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LMWR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LMWR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LMWR tokeni tokenoomikat, avastage LMWR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LMWR Kas olete huvitatud LimeWire (LMWR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LMWR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LMWR MEXC-ist osta!

LimeWire (LMWR) hinna ajalugu LMWR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LMWR hinna ajalugu kohe!

LMWR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LMWR võiks suunduda? Meie LMWR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LMWR tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!